Debata zbędna, polemika nużąca. Zdrojewski punktuje starcie Jaśkowiaka z Kidawą-Błońską

Senator Zdrojewski stwierdził, że debata między kandydatami PO nie była "fortunnym pomysłem".

- Nie spodziewałem się w ramach tej polemiki, aby stało się coś nadzwyczajnego, że ona mnie oczaruje, czy będzie niezwykle interesująca z punktu widzenia widza zewnętrznego - powiedział. - Obawiałem się, żeby nie było też agresywności pewnej między naszymi kandydatami, bo to by źle wróżyło potem mobilizacji przy zwycięskim kandydacie. Tak się nie stało, ale z tego powodu polemika była trochę nużąca, mało ciekawa, mało wyrazista - dodał.

ZOBACZ: "Bardzo ciekawa", "obnażyła braki". Komentarze po debacie Jaśkowiak- Kidawa-Błońska

"Na miejscu Andrzeja Dudy nie byłbym spokojny"

Senator odniósł się również do słów Michała Dworczyka, który na Twitterze napisał: "Debata kandydatów w prawyborach Platformy Obywatelskiej po raz kolejny boleśnie obnażyła braki merytoryczne i programowe tej formacji. Nie było tam żadnej konkretnej oferty dla Polaków. Można powiedzieć, że Prezydent Andrzej Duda to zupełnie inna liga 😉"

- Na miejscu Andrzeja Dudy nie byłbym spokojny, bo ta debata nie przesądza de facto o niczym. Wydaje mi się, że Andrzejowi Dudzie będzie bardzo trudno utrzymać to stanowisko, które w tej chwili ma, bo większość jest jednak opozycyjna wobec jego prezydentury - powiedział Zdrojewski.

WIDEO: Senator Zdrojewski komentuje debatę Jaśkowiak- Kidawa-Błońska

Kidawa-Błońska "jest w tej chwili faworytem"

Zdrojewski był pytany także o to, jak wyglądałoby starcie w debacie kandydata PO z Andrzejem Dudą. - To, co mnie razi regularnie i systematycznie u prezydenta to to, że on krzyczy na nas, Polaków. On permanentnie krzyczy i poucza. I wydaje mi się, że np. Małgorzata Kidawa- Błońska w takim starciu mogłaby być bardziej wiarygodna, bo jest pokojowa. W przypadku pokojowego Jaśkowiaka i pokojowej Kidawy-Błońskiej mieliśmy pewnego rodzaju nużącą polemikę między dwoma kandydatami - ocenił na antenie Polsat News.

ZOBACZ: Szymon Hołownia ogłosił start w wyborach prezydenckich

Według Zdrojewskiego kandydatem na prezydenta z ramienia PO będzie Kidawa-Błońska, "bo jest w tej chwili faworytem. Moim też". - Jestem za długo w polityce, aby nie uwzględniać innych możliwych scenariuszy(...), ale na dzień dzisiejszy faworytem jest Małgorzata Kidawa-Błońska - dodał.

Start Hołowni

Senator PO odniósł się również do ogłoszonego w niedzielę przez Szymona Holownię startu w wyborach prezydenckich.

- Jeżeli komuś będzie odbierać wyborców to z pewnością w największym stopniu Platformie Obywatelskiej, bo to jest kandydat, który swoimi poglądami lokuje się tak pomiędzy centrum a prawicą. W związku z tym, to nasze skrzydło mogłoby w tym momencie mogłoby to odczuwać najboleśniej - stwierdził Zdrojewski.

ZOBACZ: "Idzie za nim potężne finansowanie". Politycy o możliwym starcie Hołowni

Jak dodał, Hołownia największy elektorat "ma jeszcze przed sobą". - To jest taki młody, katolicki elektorat, który jest proekologiczny, uwielbia zwierzęta, uwielbia także dylematy, które są budowane w sosób łagodny, ale też strawny, także ten strawny. Ten elektorat, według mojej oceny, na dzień dzisiejszy jest za skromny, aby był poważnym kandydatem w tych wyborach. Ale nie wykluczam żadnego scenariusza.

Zapytany, czy to nie jest dobry kandydat dla PO, Zdrojewski odparł: "jak obserwowałem i słuchałem Hołowni, to podpisałbym się pod bardzo wieloma elementami jego diagnozy". - On bardzo ostro, ale dość precyzyjnie i dość wiarygodnie diagnozuje sytuację, ale nie wiem, czy on sam jest dobrą receptą na sytuacje, które opisuje - ocenił.

- Za mało wiem, za mało też w tej chwili wiemy jako wyborcy, żeby można było powiedzieć, że tak, to byłaby alternatywna postać, jeśli chodzi o rynek polityczny w zakresie zainteresowań PO - powiedział Zdrojewski

pgo/ml/ Polsat News, polsatnews.pl, PAP