Budka: państwo PiS przypomina najgorsze struktury zorganizowanych grup

- Państwo PiS przypomina, niestety, najgorsze struktury zorganizowanych grup. Dopóki człowiek jest z nimi, dopóty go chronią. A potem, jeśli nie jest z nimi, potrafią jednej nocy człowieka odsunąć - mówił we wtorkowym programie "Graffiti" Borys Budka (KO), odnosząc się do sprawy Mariana Banasia.