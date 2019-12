Nowy sondaż prezydencki uwzględnia Hołownię. "W I turze możemy spodziewać się zaciętej walki"

Gdyby w niedzielę odbyła się II tura wyborów prezydenckich, to 28 proc. ankietowanych głosowałoby na prezentera telewizyjnego Szymona Hołownię – wynika z sondażu IBRiS dla portalu WP. Dziennikarz przegrałby z Andrzejem Dudą (48,3 proc.). - To będą niezwykle ciekawe wybory i nikt nie może być pewien zwycięstwa, nawet prezydent Duda – skomentował sondaż marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Od kilku tygodni w mediach trwają spekulacje dotyczące startu Hołowni w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Dziennikarz do tej pory nie potwierdził, że będzie kandydował. Jednak w najnowszym artykule "Newsweeka", Hołownia przyznał, że "myśli o starcie w wyborach prezydenckich".

Według dziennikarzy tygodnika, gotowy jest również sztab wyborczy. Ma nim pokierować były dziennikarz Michał Kobosko, który poinformował na Facebooku, że odchodzi ze swojej dotychczasowej pracy.

Według sondażu dla WP, w II turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda zdobyłby 48,3 proc. głosów, a Szymon Hołownia 28 proc. Z kolei 23,7 proc. respondentów wybrało odpowiedź: nie wiem/trudno powiedzieć.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki podkreślił w programie #Newsroom, że Hołownia "jeszcze nie zdecydował się, czy wystartuje". - Jedno jest pewne: to będą niezwykle ciekawe wybory i nikt nie może być pewien zwycięstwa, nawet prezydent Duda - powiedział.

- Wybory będą ciekawe, bo będzie bardzo dobry, wybrany z dwóch dobrych, kandydat Platformy Obywatelskiej. Będzie najprawdopodobniej prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeżeli się zdecyduje, to pan Hołownia. Plus inne formacje. No i będzie prezydent Duda - mówił Grodzki.

- W pierwszej turze możemy się spodziewać rzeczywiście niezwykle interesujących wyników i niezwykle zaciętej walki - podsumował marszałek Senatu.

luq/ Newsroom, wp.pl, Newsweek