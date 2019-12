Uciekał przed policją, wpadł do rowu. Na jednej z blokad o mały włos nie potrącił policjanta

Popełnił wykroczenie w okolicach Strzelina (woj. dolnośląskie), ale nie zatrzymał się do kontroli. Za 48-letnim kierowca ruszył pościg. Uciekając z prędkością dochodzącą do 140 km/h o mały włos nie potrącił policjanta w trakcie blokady. Został zatrzymany po tym, jak stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu. Okazało się między innymi, że posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.