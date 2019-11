Próbował uciekać, potrącił policjanta. W aucie znaleziono narkotyki

Policjanci z Jastrzębia-Zdroju zatrzymali mężczyznę, który podczas próby ucieczki potrącił jednego z nich. 30-latek prowadził samochód mimo sądowego zakazu, a w aucie znaleziono narkotyki. Zatrzymanemu grozi do 10 lat więzienia.

W nocy na ulicy Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju dwaj mężczyźni na widok policji zaczęli uciekać.

Jeden pieszo, drugi autem

Jeden rzucił się do ucieczki pieszo, drugi natomiast wsiadł do samochodu i ruszył w stronę policjanta, potrącając go. Na szczęście funkcjonariusz nie doznał poważniejszych obrażeń.

Uciekający oplem 30-latek ignorował sygnały policjantów nakazujące mu zatrzymanie. Ostatecznie funkcjonariusze zajechali mu drogę. Po zatrzymaniu okazało się, dlaczego uciekinierzy chcieli uniknąć spotkania z policją. Chwilę wcześniej doszło do między nimi do transakcji narkotykowej. Przy obydwu znaleziono substancje odurzające.

Może trafić do więzienia na 10 lat

Za potrącenie policjanta, złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz posiadanie i handel narkotykami 30-latek może trafić do więzienia na 10 lat.

Drugiemu z mężczyzn grożą natomiast 3 lata pozbawienia wolności.

pgo/ PAP