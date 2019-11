Pościg za "terenowym tico". Kierowca był pijany, wiózł ciężarną i dziecko

Do zdarzenia doszło we wtorek w Brodnicy (Kujawsko-Pomorskie). Przed godz. 13 patrol drogówki przy ul. Targowej zauważył Daewoo Tico, którego kierowca znany był policjantom.

Mężczyzna miał orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i zatrzymywany był wcześniej za jazdę po alkoholu. Funkcjonariusze ruszyli za autem. Wysłali kierowcy sygnały świetlne i dźwiękowe, by się zatrzymał. Ten jednak zaczął uciekać.

W trakcie ucieczki mężczyzna kilkakrotnie zajeżdżał drogę ścigającemu go radiowozowi, złamał mnóstwo przepisów i stwarzał zagrożenie zarówno dla innych uczestników ruchu drogowego, jak i dla pasażerów, których wiózł.

Porzucił auto

Do pościgu dołączyły kolejne patrole. Mężczyzna uciekał kilkanaście kilometrów drogami gminnymi, polami, lasami, po czym porzucił auto oraz podróżującą z nim kobietę oraz dziecko i zaczął uciekać.

Policjanci zdołali jednak zatrzymać kierowcę. Okazało się, że to 34-letni mieszkaniec podbrodnickiej miejscowości. Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

WIDEO: Nagranie z policyjnego pościgu.

Autem podróżowała z nim kobieta w zaawansowanej ciąży i 6-letnie dziecko. Nie odnieśli żadnych obrażeń.

Możliwe kolejne zarzuty

Sprawca trafił do policyjnego aresztu w Brodnicy. Mężczyzna usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej, kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zarzutów. Wystąpili z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresztowanie 34-latka.

