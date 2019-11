Pościg i strzały na zakopiance. Kierowca próbował wjechać w policjantów

- Zakopiańscy policjanci ścigali auto, którego kierowca pędząc z prędkością 140 km/h nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Za wszelką cenę staraliśmy się wyeliminować tego potencjalnego zabójcę z ulicy - przekazał asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik policji w Zakopanem. Padły strzały, gdy kierowca próbował wjechać w policjantów. To jednak go nie powstrzymało.