18-latek uciekał przed policją, bo marzył o pościgu "jak z amerykańskich filmów"

Pościg za młodym kierowcą zaczął się na ul. Legnickiej w Lubinie. To tam 18-latek nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Ruszyli za nim policjanci, którzy nadal dawali mu znaki, by zatrzymał auto.

Butelki, kołdra i poduszka

18-latek jechał całą szerokością jezdni, co zmuszało innych kierowców do gwałtownego hamowania i ucieczki na inne pasy. Próbował również zepchnąć z drogi radiowóz.

To jednak nie wystarczyło mężczyźnie, by zrealizować swoje marzenie o pościgu rodem z amerykańskich filmów. Z okien auta zaczął wyrzucać m.in. butelki, ale też kołdrę i poduszkę.

18-latek doprowadził do kolizji z pojazdem uprzywilejowanym. Pościg jednak zakończył się dopiero w Legnicy, gdzie na skrzyżowaniu kierowca stracił panowanie nad autem i uderzył w barierę energochłonną.

Trzeźwy bez prawa jazdy

Mężczyźnie nic się nie stało. To mieszkaniec Lubina, znany wcześniej policji. Był trzeźwy, ale nie miał prawa jazdy. Jednak to nie z tego powodu postanowił nie zatrzymać się do kontroli. Jak wyjaśnił policjantom, takie pościgi oglądał w amerykańskich filmach i chciał, by ten za nim, wyglądał podobnie.

18-latkowi grozi teraz do 5 lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat.

pgo/msl/ polsatnews.pl