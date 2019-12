Syrena Toma Hanksa do kupienia. Zobacz odnowione auto

W grudniu ubiegłego roku Tom Hanks w internecie ogłosił, że poszukuje syrenki produkowanej w latach 1972-1983 w Bielsku-Białej.

- Chciałbym pomóc szpitalowi pediatrycznemu w Bielsku-Białej. Pomogę więc wystawić samochód na aukcję. Będzie to zabytkowa syrena - mówił na nagraniu.

Hanks zapowiedział, że auto zostanie wyremontowane przez jego przyjaciół z Polski.

"Teraz ja zrobię coś dla was"



Akcja z syreną to kolejny projekt Moniki Jaskólskiej, założycielki inicjatywy "Nie wypada nie pomagać". W zeszłym roku Polka zorganizowała zbiórkę pieniędzy wśród mieszańców swojego miasta na prezent urodzinowy dla Hanksa - Fiata 126 p. Auto udało się pozyskać i odnowić za darmo, a pieniądze ze zbiórki trafiły do bielskiego szpitala.



- Tom powiedział: zrobiliście coś dla mnie, teraz ja zrobię coś dla was. Była burza mózgów. Powiedziałam, że w Bielsku-Białej robili też syrenę. Pokazałam mu auto, powiedział, że jest piękne i robimy to - opowiadała reporterowi Polsat News Jaskólska.

Zabytkowa syrena znalazła się w Krakowie. Za darmo podarował ją pan Zbigniew Baran. Auto zostało wyremontowane przez warsztat BB Oldtimer Garage.

Odrestaurowana karoseria, odnowiony silnik



- Było bardzo dużo roboty. Trzeba było wszystko rozebrać do ostatniej śrubki, zdjąć lakier. Prace blacharskie, to ok. 600 godzin, czyli ok. 3 miesiące pracy dla jednego człowieka, które musieliśmy poświęcić, żeby to auto wyremontować - mówił Polsat News Daniel Kasprzyk z BB Oldtimer Garage.

Odnowiono także silnik, ponieważ nowych silników do tego auta już nie ma. - Rozebraliśmy silnik, to co udało się kupić, to włożyliśmy do środka, a korpus został odnowiony. Silnik ma 842 cm sześcienne pojemności, 40 KM mocy. To oryginalny silnik, jaki był montowany w tych autach - dodał Kasprzyk.



W aucie będzie także nowa tapicerka, zaprojektowana specjalnie dla Toma Hanksa.

BB Oldtimer Garage odnawiali także "malucha", którego Hanks dostał w ubiegłym roku. Kasprzyk podkreślił, że renowacja syreny wymagała dużo więcej pracy.



Auto zostanie wystawione na aukcję najpóźniej w czerwcu. Ma być zlicytowane przed urodzinami aktora, które są w lipcu.



- Mamy pod opieką oddział psychiatryczny szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej, ale mamy też zaplanowaną szeroko pojętą profilaktykę przeciwko zaburzeniom zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży. Chcemy stworzyć ogólnopolską kampanię informującą o tych problemach - mówiła Jaskólska.

"Wielkie wyzwanie"



- Wydaje się, że jednym z największych wyzwań, z jakimi zetkniemy się w najbliższych latach jest zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wśród nich zjawiska takie jak depresje czy próby samobójcze nasilające się pod koniec roku, są przerażające. Mamy zły stan świadomości i systemu - mówił z kolei Rafał Sonik, rajdowiec i przedsiębiorca, który opłacił "malucha" dla Hanksa.

- Tym projektem chcemy zwrócić uwagę, że zdrowie psychiczne dzieci staje się wielkim społecznym wyzwaniem. Trzeba pomagać tym wszystkim, którym da się pomóc i którym musimy pomóc - dodał.

