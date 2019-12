Polak, który pomógł zatrzymać terrorystę, nadal jest w szpitalu

Nie jest jasne, czy Polak jest jedną z trzech osób, które po ataku zostały zabrane do Royal London Hospital we wschodnim Londynie. W sobotę dziennik "The Times" podawał, że Polak o imieniu Łukasz został ranny w rękę.

Zaatakował nożami kuchennymi

Tymczasem jeden z dyrektorów Fishmongers' Hall - budynku na Moście Londyńskim, w którym rozpoczął się atak - powiedział stacji BBC, że w próbach powstrzymania terrorysty jeszcze w budynku uczestniczyło kilka osób, początkowo używając do obrony krzeseł. Dopiero gdy napastnik - zmuszając nożem jednego z pracowników do otwarcia drzwi - wybiegł z budynku, inny pracownik wziął gaśnicę, a Łukasz - półtorametrowy kieł narwala, stojący koło drzwi jako dekoracja. Podkreślił, że wszyscy zachowali zimną krew w tym dramatycznym momencie i od razu zadzwoniono po policję.

These fellas are amazing. The terrorist has already killed 2 people, injured others and they chase him down with a whale tusk and a fire extinguisher. He’s wearing a suicide vest which they don’t know is fake.

Incredible. True heroes. #LondonBridge pic.twitter.com/0hduOInM9I