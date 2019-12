Nie tylko Łukasz z Londynu. W 2017 r. Polacy też postawili się terrorystom

Terroryści próbowali wedrzeć się wówczas m.in. do pubu The Wheatsheaf, jednak im się to nie udało dzięki błyskawicznej reakcji polskiej szefowej baru Magdaleny Antolak, która wraz z innymi pracownikami zabarykadowała drzwi wejściowe. Mało przychylny zazwyczaj imigrantom tabloid "The Sun" nazwał ją po tym "bohaterką". Z kolei jednym z policjantów bezpośrednio uczestniczących w ściganiu terrorystów był polski imigrant Bartosz Tchórzewski.

W sobotę dziennik "The Times" podał, że widocznym na nagraniach wideo z Mostu Londyńskiego mężczyzną, który uczestniczy w obezwładnianiu terrorysty, używając do tego półtorametrowego kła narwala, jest polski imigrant o imieniu Łukasz. Pracuje on w Fishmongers' Hall, gdzie rozpoczął się atak.

