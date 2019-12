Brawa dla Polaka z kłem narwala w "Śniadaniu w Polsat News". "Akt bohaterstwa budzi dumę"

- Sprawa uhonorowania Polaka z Londynu jest przedmiotem dyskusji. Takie wnioski pojawiają się w dyskusji publicznej. Jeżeli będzie taki wniosek na biurku prezydenta, to na pewno to rozważy. Akt bohaterstwa budzi dumę - mówił w "Śniadaniu w Polsat News" wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Mężczyzna o imieniu Łukasz unieszkodliwił zamachowca... kłem narwala.

- Ten człowiek zareagował bardzo zdecydowanie, ratował życie innych osób nie wiedząc czy sam przeżyje - mówił Paweł Mucha na antenie Polsat News.

- I tu się zgadzamy wszyscy. Brawa dla Polaka z kłem narwala - powiedziała Izabela Leszczyna. Po tych słowach posłanka KO i poseł Konfederacji Konrad Berkowicz zaczęli klaskać.

WIDEO: brawa dla Polaka na antenie Polsat News

Z 1,5 metrowym kłem na zamachowca

Brytyjska policja zastrzeliła w piątek 28-letniego Usmana Khana, sprawcę ataku na Moście Londyńskim. Na skutek zamachu zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne.

ZOBACZ: Kłem wieloryba powalił zamachowca z Londynu. To Polak

Khan był wcześniej skazany za przestępstwa związane z terroryzmem i zwolniony warunkowo z więzienia w ubiegłym roku.

Jedną z osób, które w piątek pomogły powstrzymać terrorystę, był Polak o imieniu Łukasz pracujący w budynku Fishmongers' Hall, gdzie rozpoczął się atak - podał w sobotę dziennik "The Times". Do walki z terrorystą użył on półtorametrowego kła narwala, ssaka morskiego z rzędu waleni. Kieł ten zdjął ze ściany budynku.





W sobotę rzecznik Solidarnej Polski Jan Kanthak zapowiedział, że Minister Zbigniew Ziobro zwróci się do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o rozważenie odznaczenia Polaka.

