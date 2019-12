Narwal - co to jest i do czego służy mu kieł?

Internet rozgrzał film z piątkowego zatrzymania nożownika na moście w Londynie. Widać na nim, jak grupka mężczyzn za pomocą gaśnicy i kła narwala powala na ziemię sprawcę.

Nietypową broń o długości ok 1,5 m Polak zerwał ze ściany pobliskiej Fishmongers Hall, gdzie pracuje.

These fellas are amazing. The terrorist has already killed 2 people, injured others and they chase him down with a whale tusk and a fire extinguisher. He’s wearing a suicide vest which they don’t know is fake.

Incredible. True heroes. #LondonBridge pic.twitter.com/0hduOInM9I