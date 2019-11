Sprawca ataku w Londynie był skazany za terroryzm

- Był on znany władzom, ponieważ został skazany w 2012 roku za przestępstwa związane z terroryzmem, a w grudniu 2018 roku warunkowo zwolniony z więzienia - oświadczył szef brytyjskiej policji antyterrorystycznej Neil Basu.

W przeszłości skazany

Wcześniej dziennik "The Times" podał, że napastnik był w przeszłości skazany za przestępstwa związane z islamistycznym terroryzmem, a mniej więcej rok temu został wypuszczony z więzienia, zgadzając się na noszenie tzw. elektronicznej bransolety.

Z informacji policji wynika, że Khan mieszkał w hrabstwie Staffordshire w środkowej Anglii.

Policja próbuje ustalić, czy z atakiem w Londynie powiązane są jeszcze inne osoby, ale - jak powiedział Basu - obecnie nikt inny nie jest poszukiwany.

