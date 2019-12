Greta Thunberg płynie katamaranem na szczyt klimatyczny. Zbliża się do Lizbony

"Dzień 18. rejsu. Pędzimy w kierunku Europy! Szacowany czas przyjazdu w tej chwili to wtorek rano. Dotrzemy do przystani Alcantara w Lizbonie. Wszyscy cieszymy się na spotkanie z wami!" - napisała Thunberg w nocy z soboty na niedzielę na Twitterze.

Day 18. We’re speeding towards Europe! Estimated time of arrival right now is Tuesday morning. We’ll be arriving at Doca de Alcantara, Lisbon. We are all looking forward to see you there! @Sailing_LaVaga@elayna__c @_NikkiHenderson pic.twitter.com/PlOxgUeETx