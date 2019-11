"Greta Thunberg" sprzed 121 lat. Zdjęcie rozpala wyobraźnię internautów

Do sieci trafiło zdjęcie przedstawiające dziewczynkę bardzo przypominającą 16-letnią Gretę Thunberg. Podobieństwo jest uderzające, a fotografię wykonano 121 lat temu. Nic więc dziwnego, że internet oszalał na jej punkcie. Błyskawicznie rozprzestrzenia się "teoria spiskowa", że Greta jest podróżniczką w czasie i przybyła do nas, by uratować Ziemię przed zagładą.

Zdjęcie znaleziono w archiwach Uniwersytetu Waszyngtońskiego. Widać na nim troje dzieci pracujących w kopalni złota na terytorium Jukonu w Kanadzie. Opublikowano ja na twitterowym koncie Cool History i szybko obiegło cały świat.

The origin of this story comes from this Facebook user who saw the resemblance/photo in Seattle. pic.twitter.com/4VJEsBIqME — Dave (@dave_bentley) November 20, 2019

Nie brakuje komentarzy, że Greta to podróżniczka w czasie, która trafiła na Ziemię, by ostrzec ludzi. - To dlatego jest ekolożką, przybyła do nas z XXII wieku, w którym Ziemia jest martwa - skomentował jeden z użytkowników Twittera.

Oh God she's a time traveller that's why she's an ecologist, she actually comes from the 22th century where Earth is dead. — L'Approuveur de Blagues (@AlexandreMan11) November 19, 2019

"Od dziś to moja ulubiona teoria spiskowa. Greta przybyła z przyszłości, by nas uratować" - dodał kolejny internauta.

So, ‘Greta Thunberg’ is in a photo from 120 years ago, and it’s my new favourite conspiracy. Greta’s a time traveller, from the future, and she’s here to save us. pic.twitter.com/5ObTjPFXvk — Jack - J.S. Strange (@JackSamStrange) November 18, 2019

Jeden z komentujących zauważył natomiast, że zdjęcie zostało ono udostępnione już kilkanaście dni wcześniej przez osobę, która znalazła je na Pike Place Market - targu, będącym jednym z najpopularniejszych miejsc w amerykańskim Seattle.

Autorem fotografii z 1898 roku jest rodak Grety Thunberg Szwed - Eric A. Hegg, który zasłynął dokumentowaniem życia codziennego i pracy ludzi ogarniętych gorączką złota.

Do tej pory za jego najsłynniejsze zdjęcie uznawano wspinaczkę górników i poszukiwaczy złota po wyżłobionych w śniegu i lodzie schodach prowadzących przez przełęcz Chilkoot.

Eric A. Hegg Na zdjęciu górnicy i poszukiwacze złota próbujący dostać się do kanadyjskiej Jukonie

Przełęcz znajdowała się na szlaku, który pokonywali przybysze z USA szukający złota w kanadyjskim Jukonie.

"How dare you"

16-letnia Greta Thunberg to najbardziej rozpoznawalna na świecie aktywistka walcząca z ociepleniem klimatu.

Zasłynęła m.in. przemówieniem wygłoszonym we wrześniu podczas szczytu klimatycznego ONZ. - Jak mogliście? (ang. "How dare you?") To wszystko jest złe. Ukradliście mi marzenia i dzieciństwo swoimi pustymi słowami - mówiła do zgromadzonych.

Wideo: Greta Thunberg podczas szczytu klimatycznego ONZ

