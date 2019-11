Greta Thunberg znów przepłynie Atlantyk. Sfinansuje to Hiszpania

Szczyt klimatyczny COP potrwa od 2 do 13 grudnia. Początkowo miał odbyć się w Chile, lecz uniemożliwiły to trwające tam antyrządowe protesty. Hiszpańskie władze zgodziły się więc, aby przenieść COP do ich kraju.

ZOBACZ: Mimo rekonstrukcji rządu, protesty w Chile nie ustają. 10 tys. osób na ulicach

"Muszę znaleźć sposób na pokonanie Atlantyku"

Greta Thunberg chciała dotrzeć do pierwotnego miejsca konferencji ze Stanów Zjednoczonych, gdzie teraz się znajduje. Zaapelowała więc o pomoc w dotarciu do Hiszpanii.

"Okazuje się, że przepłynęłam pół świata w złym kierunku :). Muszę teraz znaleźć sposób, jak pokonać Atlantyk w listopadzie. Gdyby ktoś mógł mi pomóc w transporcie, byłabym bardzo wdzięczna" - napisała na Twitterze.

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help.

It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November... If anyone could help me find transport I would be so grateful.

-> https://t.co/vFQQcLTh2U — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 1, 2019

Thunberg nie lata jednak samolotami, ponieważ ruch lotniczy przyczynia się do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych.

Podróż Thunberg sfinansuje Hiszpania

W sobotę hiszpańska minister ds. ekologii Teresa Ribera potwierdziła na Twitterze, że Hiszpania chce wesprzeć finansowo Thunberg, aby drogą morską mogła dotrzeć na konferencję w Madrycie.

Ribera przypomniała, że młoda aktywistka odbyła już podróż jachtem z brytyjskiego Plymouth do Nowego Jorku, aby wziąć udział we wrześniowym szczycie klimatycznym ONZ.

ZOBACZ: Greta Thunberg płynie na szczyt ONZ zeroemisyjnym jachtem. Jest przeciwna lataniu samolotami

"Droga Greto, byłoby wspaniale widzieć cię w Madrycie. Udało ci się odbyć długą podróż (do USA - red.) i wzbudzić u wszystkich troskę, otworzyć umysły i usprawnić nasze działania. Chcielibyśmy pomóc ci w przekroczeniu Atlantyku" - odpowiedziała Szwedce.

Dear Greta, it would be great to have you here in #Madrid. You've made a long journey and help all of us to raise concern, open minds and enhance action. We would love to help you to cross the Atlantic back. Willing to get in contact to make it posible. https://t.co/hwuY1NtWSR — Teresa Ribera /🌹 (@Teresaribera) November 1, 2019

Greta Thunberg działa na rzecz ochrony środowiska. Zapoczątkowała młodzieżowe strajki klimatyczne i była wśród osób nominowanych do tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla.

wka/grz/ PAP, polsatnews.pl