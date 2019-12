Atak w Londynie. Ofiarą nożownika koordynator kursu dla więźniów

W ataku terrorystycznym, do którego doszło w piątek na London Bridge, zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne. Sprawca, który uzbrojony był w nóż i miał atrapy ładunków wybuchowych, został zastrzelony przez policję.

Brał udział w programie

Brytyjskie media donoszą, że mężczyzna, który zginął w ataku, to absolwent uniwersytetu w Cambridge, Jack Merritt.

W piątek w Fishmongers' Hall odbywała się konferencja Uniwersytetu Cambridge dotycząca rehabilitacji więźniów. 25-latek był koordynatorem kursu w tym programie. To właśnie podczas konferencji rozpoczął się atak 28-letniego Usmana Khana. Nożownik był jej uczestnikiem obok kilkudziesięciu innych osób - studentów i przestępców.

ZOBACZ: Kłem wieloryba powalił zamachowca z Londynu. To Polak

Khan również w więzieniu brał udział w programie. Mężczyzna odsiadywał wyrok za przestępstwa związane z terroryzmem i został zwolniony warunkowo w ubiegłym roku.

ZOBACZ: Poderżnął gardło 21-latce. W Londynie rzucił się na nożownika

Zatrzymany przez przechodniów

Khan próbował zaatakować ludzi na London Bridge, ale został zatrzymany przez przechodniów za pomocą kła narwala i gaśnicy. W ujęciu sprawcy pomogli m.in. Polak o imieniu Łukasz i skazany za morderstwo James Ford.

ZOBACZ: Narwal - co to jest i do czego służy mu kieł?

These fellas are amazing. The terrorist has already killed 2 people, injured others and they chase him down with a whale tusk and a fire extinguisher. He’s wearing a suicide vest which they don’t know is fake.

Incredible. True heroes. #LondonBridge pic.twitter.com/0hduOInM9I