Kłem wieloryba powalił zamachowca z Londynu. To Polak

"Ci kolesie są niesamowici. Terrorysta zabił już 2 osoby, inne ranił, a oni go ścigają z kłem wieloryba i gaśnicą." - pisze jeden z dziennikarzy BBC na Twiterze. Jak dodaje, sprawca ma na sobie kamizelkę z ładunkami, ale mężczyźni nie wiedzą, że są jest prawdziwe. Za to, jego zdaniem, prawdziwi są bohaterowie.

Na dołączonym filmie widać, jak grupa trzech mężczyzn goni sprawcę, oblewa go wodą, aż w końcu powala na ziemię.

These fellas are amazing. The terrorist has already killed 2 people, injured others and they chase him down with a whale tusk and a fire extinguisher. He’s wearing a suicide vest which they don’t know is fake.

Incredible. True heroes. #LondonBridge pic.twitter.com/0hduOInM9I — Dan Walker (@mrdanwalker) November 30, 2019

Co ciekawe, brytyjski dziennikarz Piers Morgan poinformował na Twitterze, że mężczyzną, który do powalenia sprawcy użył kła wieloryba jest... Polak - Łukasz, szef kuchni. "Warto to zapamiętać, kiedy następnym razem ktoś powie: wpuściliśmy do naszego kraju za dużo mieszkańców Europy Wschodniej" - dodał.

The guy with the whale tusk is a Polish chef named Luckasz.

Worth noting this for the next time someone says, ‘we’ve let too many Eastern Europeans into this country’. pic.twitter.com/obV0sGX5qm — Piers Morgan (@piersmorgan) November 30, 2019

Nietypową broń o długości ok 1,5 m Polak miał zerwać ze ściany pobliskiej Fishmongers Hall.

