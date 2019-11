Strzelanina na moście w centrum Londynu

Na miejscu zdarzenia bardzo szybko pojawili się uzbrojeni policjanci. Most, który łączy finansową dzielnicę City z południowym brzegiem Tamizy, został zamknięty dla ruchu.

We are currently dealing with an incident at London Bridge. Please stand by for updates. — MPS Events (@MetPoliceEvents) 29 listopada 2019

Jak podają brytyjskie media, ofiarą jest mężczyzna zastrzelony przez funkcjonariuszy policji.

Wcześniej dziennikarz BBC podawał, że na moście doszło do bójki, gdy grupa mężczyzn zaatakowało innego mężczyznę.

What’s happening on #LondonBridge ?? Heard two bangs and many police arriving on the scene @talkRADIO pic.twitter.com/3SUDzTVttq — Einar Orn (@einarorn_) 29 listopada 2019

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za — Timothy Johnson (@timtj) 29 listopada 2019

Wkrótce więcej informacji.

dk/ PAP, polsatnews.pl