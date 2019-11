Drożej zamiast taniej. Jak nie dać się oszukać w Czarny Piątek

View this post on Instagram

GREEN is new BLACK! 🖤->💚⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Kochani od ponad tygodnia masowo do nas wysyłacie wiadomości z pytaniem czy będą zniżki na Black Friday 🙈 Prywatnie pisaliśmy już Wam, że w tym roku nie bierzemy udziału w tym ogólnoświatowym dniu konsumpcjonizmu i zniżek nie przewidujemy 🚫⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Po pierwsze dlatego, że propagujemy ideę świadomych zakupów, a takie obniżki to pretekst do tego, aby kupować więcej często niepotrzebnych nam rzeczy, bo są tańsze. To kończy się napędzaniem konsumpcjonizmu. My chcemy, aby nasze produkty kupowano dlatego, że są potrzebne i żeby były przekazywane dalej, dlatego tak dbamy o ich jakość 👌⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Po drugie takie małe manufaktury jak nasza pracują na niskich marżach. My nie produkujemy towaru na zaś, wszystko co szyjemy szyjemy pod dane zamówienie. W związku z tym, nie mamy zalegającego wyprodukowanego towaru, którego musimy się pozbyć 🤷‍♀️ Nam nikt nie daje zniżki na Black Friday na zakup materiałów, tego dnia nie płacimy mniej za prąd, nie płacimy mniej krawcowej czy naszym dziewczynom, które pakują Wasze zamówienia i przede wszystkim rząd nie daje nam zniżki na płacenie mniejszych podatków. Ba od stycznia wręcz przeciwnie czeka nas masa podwyżek np prądu, pensji pracowników i ZUSów, a jest to okres (do końca lutego) martwy sprzedażowo dla większości branż (chyba oprócz turystyki).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Z racji jednak tego, że chcemy odwrócić znaczenie tego amerykańskiego święta, chcielibyśmy dać coś od siebie razem z Wami. Dlatego tego dnia z czarnego piątku robimy zielony piątek 💚 i zysk ze sprzedaży tego dnia przeznaczamy na wsparcie fundacji @kupujodpowiedzialnie 🌱 która edukuje w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji, organizuje warsztaty, wykłady i działa na rzecz czystszego świata 💪 Możecie także wesprzeć ją sami nie robiąc u nas zakupów w piątek, do czego Was zachęcamy 👍⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #greenfriday #blackfriday #noblackfriday #lesswaste #instamatki #dobranoc #jestemmama #suistainablefashion #fullpricefriday #zerowaste #organicfashion #cleanclothes #kupujodopowiedzialnie #ecowarrior