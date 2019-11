Black Friday 2019. Lada moment ruszą wielkie promocje

Black Friday to popularny w Stanach Zjednoczonych dzień największych wyprzedaży w roku. W Polsce również sklepy, centra handlowe oraz platformy internetowe biorą udział w zakupowym szaleństwie i oferują obniżki nawet do 90 procent.

Black Friday czyli Czarny Piątek to dzień największych wyprzedaży w roku. Odbywają się one przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych (a oprócz tego np. w Kanadzie czy Wielkiej Brytanii) co roku, na ogół w ostatni piątek listopada, następnego dnia po słynnym Święcie Dziękczynienia.

Black Friday w Polsce

W tym roku, w Polsce Black Friday przypada na dzień 29 listopada. Sklepy już informują o promocjach na odzież, kosmetyki, wyposażenie domu, meble, artykuły RTV i AGD, zabawki itp. Dotyczy to sklepów zarówno stacjonarnych, jak i internetowych.

Jak wynika z badań najwięcej osób kupuje o godzinie 10.00 oraz 20.00. Warto zaplanować swoje zakupy.

Rekordowy Dzień Singla

Chińczycy z kolei 11 listopada obchodzili tzw. Dzień Singla. W dorocznym święcie zakupów rekord sprzedaży osiągnął chiński gigant Alibaba - osiągnął sprzedaż na poziomie 38 milionów dolarów.

Reuters zwraca uwagę, że jest to więcej niż amerykański Amazon uzyskał ze sprzedaży w internecie w całym ubiegłym kwartale.

las/hlk/ polsatnews.pl, PAP