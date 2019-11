Wielkie wyprzedaże: "Black Friday" i "Cyber Monday". Co warto wiedzieć

"Black Friday" oraz "Cyber Monday" wpisały się na dobre także w polski kalendarz i otwierają przedświąteczny okres zakupowy. Promocja promocji jednak nierówna. Warto wiedzieć, do czego zobowiązani są sprzedawcy, a tym samym, jakie mamy prawa – przypomina Europejskie Centrum Konsumenckie oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zakupy w sklepach stacjonarnych:



- Czy mogę reklamować towar?

Tak, jeżeli produkt ma wadę, zwróć się do sprzedawcy w ciągu 2 lat od dnia wydania rzeczy. Chyba, że towar został przeceniony ze względu na wadę i jest to wyraźnie powiedziane – takiej wady reklamować nie możesz.



- Czego mogę żądać przy reklamacji?

Możesz żądać naprawy, wymiany towaru lub obniżenia ceny. Przedsiębiorca musi rozpatrzyć taką reklamację w ciągu 14 dni – jeśli nie dotrzyma terminu, przyjmuje się, że ją uznał. Jeżeli wada jest istotna, możesz żądać nawet odstąpienia od umowy. Aby zgłosić reklamację najlepiej posiadać dowód zakupu.

- Czy mogę zwrócić produkt?

Możliwość zwrotu zależy od dobrej woli sprzedawcy i to on określa warunki. Warto spytać o to przed zakupem.



- A jeśli przy kasie cena okaże się wyższa, niż na wywieszce albo metce?

Masz prawo kupić towar w korzystniejszej dla Ciebie cenie.



Zakupy przez internet:



- Czy muszę sprawdzić przesyłkę przy kurierze?

Jeżeli widzisz, że opakowanie jest uszkodzone, to otwórz je przy kurierze i w razie potrzeby spisz z nim protokół. Jeżeli nie chcesz lub nie możesz sprawdzić paczki w obecności kuriera, to otwierając ją, zrób zdjęcia i nagraj film.



- Towar został uszkodzony w czasie przesyłki, kto ponosi za to odpowiedzialność?

Jeżeli kurier został wybrany przez sprzedawcę, odpowiedzialność ponosi sklep internetowy.



- W jakim terminie powinienem otrzymać zakupiony produkt?

W ciągu 30 dni od daty zamówienia, termin obowiązuje we wszystkich krajach UE. Jeżeli się wydłuża możesz odstąpić od umowy.

- Czy mogę zwrócić przeceniony produkt?

Masz na to 14 dni, towar nie powinien jednak nosić śladów użytkowania. Istnieją wyjątki od tej reguły np. towary wyprodukowane na specjalne zamówienie (biżuteria z grawerem dla Mamy Zosi), odpieczętowane płyty lub gry.



- Jak najbezpieczniej zapłacić?

Płatność kartą kredytową jest najbezpieczniejszą formę zapłaty w innym kraju Unii Europejskiej. W sytuacji, gdy sprzedawca zawodzi (np. nie dostarcza towaru w ciągu 30 dni), możesz zgłosić się do banku o wszczęcie procedury charge back.

"Wiele haczyków i pułapek"

Urząd ostrzega też przed wieloma pułapkami, jakie czyhają na klientów. - Z naszego doświadczenia wynika, że tzw. super okazje oznaczają zazwyczaj dla konsumentów wiele haczyków i pułapek, bo to nie konsument łowi okazje, ale raczej wpada w sidła tych co je organizują - powiedziała rzecznik prasowa UOKiK Małgorzat Cieloch.



Dodała, że średnio podczas promocji, różnego rodzaju wyprzedaży czy super okazji notujemy około 10 proc. nieprawidłowości. - Dotyczą one głównie obowiązku informacyjnego - wyjaśniła.

Według rzeczniczki, konsument nie do końca wie, jaki asortyment jest sprzedawany okazyjnie, problemem często bywa również termin obowiązywania super oferty. Najdotkliwszą uciążliwością dla kupujących są oczywiście błędnie podane ceny, czyli brak jasnej informacji, o ile taniej kupujemy.



- Sporadycznie zdarzają się informacje wprowadzające w błąd, co do naszych praw. Na przykład wiele lat temu królowały informacje, że kupując coś taniej mamy np. ograniczone prawo do reklamacji. Stwierdzenie jest nieprawdą, na szczęście spotykamy się z takimi przypadkami sporadycznie - mówiła Cieloch.



Jak wskazała, częściej natomiast zdarzają się sytuacje ograniczenia dobrych praktyk przez sprzedawcę właśnie podczas trwania specjalnych okazji. Dodała, że w praktyce przejawia się to tym, że np. sklep, który daje konsumentowi zazwyczaj 30 dni na zwrot towaru – na tzw. "rozmyślenie się" i jest to dobrą praktyką.

"Zdrowy rozsądek i umiar"



- Podczas specjalnych okazji ta dobra praktyka może zostać ograniczona i to jest działanie zgodne z prawem, o ile konsument został poinformowany o tym fakcie - zaznaczyła.

- Przed tegorocznymi wyprzedażami z okazji Black Friday sugerujemy zwracanie uwagi na informacje dotyczące obniżek, w szczególności warunków promocji - podkreśliła rzecznik UOKiK. - Zachowanie zdrowego rozsądku i umiar też będą pożądanymi cechami - wskazała. Radzi też, aby porównywać oferty, a jeśli wystąpią nieprawidłowości zgłaszać je do inspekcji handlowej.



Z danych Urzędu wynika, że w ramach ubiegłorocznych wyprzedaży tzw. Black Friday skarg nie było dużo. A te które były, głównie dotyczyły zawyżania cen przed po to, aby w dniu promocji obniżyć je do ceny wyjściowej lub minimalnie niższej.

