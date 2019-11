Eurowizja "homoseksualną flotyllą"? Dla Węgier to zbyt wiele

Prawicowy rząd Węgier Viktora Orbána sprzeciwia się promowaniu ideologii LGBTQ+. Premier wielokrotnie podkreślał rolę wartości płynących z tradycyjnej rodziny.

W węgierskim parlamencie jego głos nie jest odosobniony. Na początku roku przewodniczący Zgromadzenia Narodowego porównał adopcję dzieci przez pary tej samej płci do "moralnej pedofilii". Z kolei prorządowy komentator telewizyjny nazwał Eurowizję "homoseksualną flotyllą" i zaznaczył, że wycofanie się Węgier z konkursu przyniesie pozytywne skutki dla "kondycji zdrowia psychicznego narodu".

Eurowizja zbyt "gay friendly"?

Brytyjski "The Guardian" dotarł do osoby zatrudnionej w węgierskiej telewizji publicznej. Przyznała ona, że mimo podania oficjalnego powodu rezygnacji z udziału w Eurowizji, większość pracowników wiedziała, że chodzi o pozytywny stosunek organizatorów konkursu do środowisk LGBTQ+.

Medialnym doniesieniom zaprzeczył rzecznik węgierskiego rządu Zoltán Kovács. Odniósł się on do twitta Guy’a Verhofstadta - belgijskiego europosła, byłego premiera Belgii.

"Najpierw mieliśmy »strefy wolne od LGBT« w Polsce, teraz Węgry odrzucają Eurowizję, bo jest »zbyt homoseksualna«. Nawet Putin wykazuje większą powściągliwość w swojej homofobii. Ten atak na nasz europejski styl życia musi się skończyć" - napisał Verhofstadt.

"To plotki"

Kovács odpowiedział: To plotki wypuszczane przez liberalną prasę. Nikt w rządzie Węgier nie powiedział, że Eurowizja jest "zbyt homoseksualna". Polityk dodał do tego hasztag #fakenews.

W oficjalnym e-mailu wysłanym przez telewizję MTVA do brytyjskiego dziennika zaznaczono, że węgierskie media wolą skupić się na promowaniu młodych talentów w kraju.

65. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 12, 14 i 16 maja w Rotterdamie w Holandii.

