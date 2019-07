Ksiądz na Twitterze: "członkowie LGBT nie są wcale naszymi braćmi i siostrami". Jest reakcja biskupa

"Członkowie LGBT nie są wcale naszymi braćmi i siostrami. Są wrogami szerzącymi antykulturę i trzeba się przed nimi bronić. Naszymi braćmi i siostrami są osoby dotknięte homoseksualizmem, ale to inna historia" - napisał na Twitterze ks. Sławomir Marek z diecezji świdnickiej. Duchowny został wezwany do kurii i dostał polecenie "zawieszenia dalszej działalności na Twitterze".

Proboszcz z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stanowicach na Dolnym Śląsku zabrał głos po zamieszkach, do jakich doszło podczas Marszu Równości w Białymstoku.

"Są wrogami szerzącymi antykulturę i trzeba się przed nimi bronić"

Skrytykował stanowisko przewodniczącego Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego, który w niedawnym wywiadzie dla "Niedzieli" powiedział: "Osoby te nie są w pierwszym rzędzie gejami, lesbijkami, biseksualistami czy transseksualistami – one są przede wszystkim naszymi braćmi i siostrami, za których Chrystus oddał swoje życie i które chce On doprowadzić do zbawienia".

Wypowiedź przewodniczącego KEP przypomniał kilka dni później rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik w oświadczeniu po wydarzeniach w Białymstoku.

Ksiądz Marek napisał na Twitterze: "Nie zgodzę się z ekscelencją ks. abp. Gądeckim i rzecznikiem episkopatu. Członkowie LGBT nie są wcale naszymi braćmi i siostrami. Są wrogami szerzącymi antykulturę i trzeba się przed nimi bronić. Naszymi braćmi i siostrami są osoby dotknięte homoseksualizmem, ale to inna historia" - napisał.

Zawieszenie konta na Twitterze

W związku z wypowiedziami na Twitterze, ks. Sławomir Marek został wezwany w trybie pilnym do świdnickiej kurii. "W dniu 25 lipca br., Ksiądz Sławomir Marek otrzymał polecenie wycofania wpisów i zawieszenia dalszej działalności na Twitterze" - poinformował rzecznik kurii, ks. Daniel Marcinkiewicz.

Przypomniał, że "wszystkich duchownych diecezji świdnickiej obowiązuje zachowywanie nauki Kościoła Katolickiego wyrażonej w nauczaniu Papieża Franciszka, dokumentach Kościoła Powszechnego oraz Konferencji Episkopatu Polski".

"Jako kobieta jest pani potencjalną prostytutką"

To nie pierwsze kontrowersyjne wypowiedzi ks. Marka na Twitterze. W maju po premierze filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" podczas dyskusji z innymi użytkownikami Twittera napisał: "a pani jest wstyd za prostytutki z Grójca??? powinno pani być przecież jest pani kobietą! mało tego jako kobieta jest pani potencjalna prostytutką... kapłanów w Polsce jest 40 tys. kilku okazało się draniami. To BARDZO NIEDOBRZE. ale to nie znaczy, że ja mam na to jakikolwiek wpł" (pisownia oryginalna - red.)

Kuria oświadczyła wówczas, że ks. Marek "przeprasza wszystkich, którzy mieli prawo poczuć się tymi wypowiedziami urażeni" oraz, że "Ksiądz Proboszcz zaświadcza, że w przyszłości będzie kierował się właściwym taktem wypowiedzi, tak aby nie generować kolejnych niepożądanych emocji."

pgo/luq/ polsatnews.pl, KAI, deon.pl