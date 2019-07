Rabiej i Biedroń z partnerami wystąpili w klipie promującym społeczność LGBT

Obaj politycy wystąpili w teledysku razem ze swoimi partnerami.

W klipie przewijają się tęczowe symbole związane z ruchem LGBT. W pewnym momencie widać mężczyznę, który na takie kolory maluje figurkę Matki Boskiej. Inna z postaci drze kartę z definicją małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. W klipie pokazano także m.in. dwie kobiety z małym dzieckiem, a także mężczyznę w koloratce z kubkiem opatrzonym napisem "Kościół przeciw homofobii".

Na koniec klipu zamieszczono informację, że w Polsce żyją ok. 2 miliony osób LGBTQ+, a jest ona "jednym z najbardziej homofobicznych krajów Europy".

Odniesiono się również do dystrybucji wraz z "Gazetą Polską" naklejek z napisem "Strefa wolna od LGBT". "To pierwszy raz od II wojny światowej i czasów nazistów, kiedy w Europie powstają strefy wykluczające dostęp do nich wybranej grupie społecznej" - czytamy.

prz/ PAP