"Sekty finansują LGBT". Lekcja religii na Podkarpaciu

Kontrowersyjną lekcję, która miała się odbyć na początku września, opisała w liście do portalu krosno24.pl jedna z uczennic II LO.

"Wszystkie argumenty przeciw gender"

Z jej relacji wynika, że duchowny na katechezie miał opowiadać o "eksperymentach na dzieciach przeprowadzonych przez zwolenników »ideologii gender«".

Ksiądz miał również poruszyć kwestię transseksualistów. "Mówił m.in., że takim osobom powinno się pomóc w szpitalu psychiatrycznym i na terapii; że takie osoby mają zmiany w mózgu, będą kiedyś chciały mieć dzieci i »co wtedy?«; że słów osób transseksualnych w wieku młodzieńczym nie powinno brać się na serio" - napisała cytowana przez portal uczennica.

Duchowny miał także na lekcji posłużyć się przykładem mężczyzny, który "wymyślił sobie, że jest psem" i zestawić to z osobami transseksualnymi. Licealistka dodała, że uczniowie sprzeciwili się słowom katechety.

Klasa miała jednak otrzymać pracę domową, w której należało wskazać "wszystkie argumenty przeciw gender".

"Jestem przerażony i zniesmaczony"

Sprawa kontrowersyjnej lekcji została zgłoszona do Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych przez Patryka Fica, kandydata do Sejmu z list Lewicy. Umieścił on również w mediach społecznościowych zdjęcie z materiałów, które mają pochodzić z kontrowersyjnej lekcji religii. "Proszę o zastanowienie się nad tym, czy finansowanie nauczania tych pseudonaukowych bzdur z naszych podatków to dobry pomysł" - napisał.

Jak powiedział Fic dla polsatnews.pl, ksiądz miał też mówić, że osoby transpłciowe "okaleczają swoje ciało", "LGBT to ruch opłacany przez sekty", a "Robert Biedroń nie jest gejem, tylko udaje, aby zdobyć głosy".

"Ksiądz będzie musiał się z tego wycofać"

Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej z przemyskiej kurii powiedział "Gazecie Wyborczej", że katecheta "solidnie wywiązał się z obowiązków, także programowych". Natomiast dyrektor szkoły, w której miała się odbyć lekcja, zaznacza, że oficjalnie ani rodzice, ani uczniowie nie poinformowali go o zdarzeniu.

- Co do możliwej treści katechezy, jako biolog mogę delikatnie stwierdzić, że mija się z prawdą. Transseksualiści oczywiście mogą się leczyć, ale na katar. Nie wiemy, co jest przyczyną transseksualizmu, a co do jego dziedziczenia to odsyłam do pierwszego lepszego podręcznika genetyki - powiedział polsatnews.pl Witold Deptuch.

- Bolą mnie niektóre stwierdzenia. W naszej szkole uczymy szacunku do każdego człowieka, niezależnie od płci, wieku, sytuacji materialnej, rasy, czy orientacji seksualnej - stwierdził Deptuch i dodał, że "kontrowersyjne tematy zdarzają się na każdym przedmiocie".

Zapewnił też, że porozmawia zarówno uczniami, którzy brali udział w tej katechezie, jak i księdzem, który ją poprowadził i "będzie musiał się z tego wycofać". - Każdy popełnia błędy, mylić się jest rzeczą ludzką, ale uważam, że już więcej takiej sytuacji nie będzie. Już moja w tym głowa - powiedział.

Mimo wielokrotnych prób, nie udało nam się skontaktować z księdzem.

