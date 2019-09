Korwin-Mikke: LGBT to zagrożenie większe niż zmiany klimatyczne

- Nie ma żadnej ideologii LGBT. LGBT to są ludzie (...) i oni stanowią ok. 10 proc. naszego społeczeństwa - mówiła w "Wydarzeniach i Opiniach" Joanna Senyszyn (Lewica). - LGBT to zagrożenie większe niż zmiany klimatyczne - stwierdził natomiast Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja).

Prowadzący program Bogdan Rymanowski zapytał Korwin-Mikkego, czy ideologia LGBT i gender są zagrożeniem i niebezpieczeństwem. - Uważam, że to jest znacznie groźniejsze niż zagrożenie klimatyczne. Jest to próba psucia normalnego społeczeństwa. Proszę zwrócić uwagę, że ci, tfu, geje, nie mylić z homosiami, to jest zupełnie co innego, bardzo wielu gejów to nie są w ogóle homoseksualiści, oni to udają, bo to się opłaca. Oni są opłacani z Zachodu, żeby rozwalić społeczeństwo - powiedział polityk Konfederacji.

Jak dodał, naprawa gospodarki zajęłaby Konfederacji dwa miesiące, a "zdemoralizowanego społeczeństwa" - dwa lata.

- Absolutnie nie chcą niczego - mówiła Joanna Senyszyn (Lewica). - Chcą mieć tylko takie sama prawa, jak wszystkie heteroseksualne Polki i Polacy. Przecież w 15 krajach UE są związki partnerskie lub małżeństwa partnerskie i tam również świetnie się ma rodziną, także to nie ma takiego wpływu - dodała.

- W Sodomie było jeszcze lepiej - odpowiedział Korwin-Mikke.

"Eksterminować ich?"

Senyszyn podkreśliła, że jest "ogromna niewiedza nt. LGBT". - Nie ma żadnej ideologii LGBT. LGBT to są ludzie, geje, lesbijski, osoby transseksualne i biseksualne i oni stanowią ok. 10 proc. naszego społeczeństwa, jest ich parę milionów. Mówienie, że "strefa wolna od LGBT", to co, należy ich eksterminować? - pytała kandydatka Lewicy do Sejmu.

Jak dodała, "trzeba kształcić, oswoić ten termin, bo Polacy są niepotrzebnie straszeni".

Korwin-Mikke powiedział natomiast, że "w Polsce są społeczeństwa np. onanistów, znacznie liczniejsze niż LGBT i nikt o nich nie pisze". Dodał, że osoby homoseksualne stanowią od 0,5 do 1 proc. społeczeństwa. - To są zawyżone liczby - stwierdził.

zdr/ polsatnews.pl