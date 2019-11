Przepychanka w Sejmie. Nitras kontra Banaś [WIDEO]

W środę prezes NIK pojawił się na posiedzeniu sejmowej komisji ds. kontroli państwowej. Po kilku godzinach, Marian Banaś odczytał oświadczenie i zaraz potem wyszedł z sali po tym, jak przewodniczący komisji Wojciech Szarama (PiS) zakończył posiedzenie. Nie odpowiedział tym samym na pytania posłów opozycji.

To rozzłościło Sławomira Nitrasa, który przy wyjściu z sali zwrócił się do prezesa NIK: Ministerstwo Finansów donosi do prokuratury, że dostawał pan pieniądze od braci K. Dlaczego pan nie odpowiada?

- Pan przyszedł na komisję odpowiadać na pytania. A pan przeczytał oświadczenie i ucieka - mówił podniesionym głosem.

"Niech mnie pan nie przepycha"

Marian Banaś nie reagował. W pewnym momencie poseł KO wdał się w krótką przepychankę z jednym z uczestników posiedzenia komisji.

- Co pan robi, kim pan jest? Niech pan mnie nie przepycha - krzyczał Nitras.

"Jest deal pomiędzy PiS a Banasiem"

Po zakończonym posiedzeniu konferencję prasową w Sejmie zorganizowali posłowie opozycji.

- Obrazek uciekającego z Sejmu z drżącymi rękami prezesa Najwyższej Izby Kontroli jest symbolem państwa PiS. Prezes NIK, który powinien być twardym człowiekiem, o nieskazitelnym charakterze, na tyle silnym, by potrafić kontrolować wszystkie instytucje państwa, ucieka przed posłami, bojąc się pytań o samego siebie - zaznaczył Sławomir Nitras.

Wcześniej, Marcin Kierwiński podkreślił, że "zachowanie posłów PiS świadczy o tym, że jest deal pomiędzy PiS a Banasiem". - W opinii posłów PiS Banaś pozostaje kryształem. Jak wygląda ten kryształ? Wszyscy widzimy - dodał.

"Do sprawy Banasia z pewnością wrócimy"

Z kolei Wojciech Szarama pytany przez dziennikarzy o złożenie oświadczenia podczas posiedzenia komisji przez szefa NIK Mariana Banasia oraz pytania skierowane do Banasia przez członków komisji, ocenił, że szef NIK odpowiedział na większość pytań.

- Do sprawy pana Banasia z pewnością wrócimy, bo jego oświadczenie sprawy nie zamyka, dlatego czekamy na informację o raporcie CBA. W trakcie całego posiedzenia komisji pod adresem pana Banasia padł szereg zarzutów, padło bardzo wiele pytań. On w swoim obszernym oświadczeniu na znaczną część z tych pytań odpowiedział - powiedział.

Zaznaczył, że dobrze byłoby, aby komisja przyjrzała się sprawie szefa NIK wówczas, gdy otrzyma informacje z raportu CBA.

- Jestem przekonany, że z tym raportem opinia publiczna będzie zaznajomiona, bo jest to sprawa bardzo ważna. Wszyscy na ten raport czekamy, również posłowie na ten raport czekają, bo to zdecyduje o stanowisku PiS, to zdecyduje o stanowisku rządu wobec sytuacji pana prezesa NIK-u - dodał poseł PiS.

Kamienica na godziny

We wrześniu TVN podał, że Banaś, b. minister finansów i szef Służby Celnej wpisał do oświadczenia majątkowego m.in. kamienicę w Krakowie, gdzie mieścił się pensjonat oferujący pokoje na godziny, i że wynajem kamienicy o powierzchni 400 mkw. i dwóch mniejszych, miał przynosić rocznie 65,7 tys. zł dochodu. Banaś miał zaniżyć w oświadczeniach dochody z wynajmu kamienicy w Krakowie, wspomniano także o powiązaniach Banasia ze stręczycielami.

Kamienicę wynajmować mieli bracia K. Według tvn24.pl "znani w Krakowie przestępcy, którzy zajmują się w stolicy Małopolski prowadzeniem agencji towarzyskich".

Pod koniec września Banaś udał się na urlop bezpłatny do czasu zakończenia postępowania kontrolnego CBA w sprawie jego oświadczeń majątkowych. Szef NIK oświadczył, że nie zarządzał hotelem, obecnie nie jest właścicielem nieruchomości, a sprawę odbiera "jako próbę manipulacji, szkalowania i podważania dobrego imienia". Pozwał stację autora materiału, żądając przeprosin, sprostowania i wpłaty na cel społeczny.

