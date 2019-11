Marian Banaś ma pojawić się dziś w Sejmie. Czekają go pytania posłów opozycji

Jako pierwsze informacje o możliwym udziale Banasia na posiedzeniu komisji podało w poniedziałek radio RMF FM. Według nieoficjalnych doniesień, posłowie opozycji mają pytać szefa NIK o jego działalność biznesową, kamienice i oświadczenia majątkowe. Szef NIK miał potwierdzić swoją obecność.

"Nie wiem, czy prezes będzie"

- Nie wiem, czy prezes NIK będzie obecny na posiedzeniu komisji - poinformował w poniedziałek przewodniczący komisji ds. kontroli państwowej Wojciech Szarama. Dodał, że w porządku obrad nie ma punktu dotyczącego przepytywania Mariana Banasia. Jest w nim natomiast zaopiniowanie dwóch kandydatów na wiceprezesów NIK.





- Ta opinia jest obowiązkowa. Jest to działanie, o które wnosi pani marszałek Sejmu. To ona podejmie decyzję o powołaniu bądź niepowołaniu tych osób. To są jedyne punkty na ten moment przewidziane na środowe posiedzenie - zapowiedział Szarama.

Jak dodał, "jeżeli prezes NIK przyjdzie, a będą padały jakieś pytania, a on będzie chciał rozmawiać, odpowiadać, to będzie to możliwe". - Natomiast to posiedzenie powinno się skończyć wydaniem opinii w sprawie dwóch kandydatów na wiceprezesów. Takie jest oczekiwanie Sejmu - stwierdził.

W środę w programie "Graffiti" poseł Lewicy Maciej Gdula powiedział, że Banaś jest "najbardziej rozchwytywanym szefem NIK w historii". - W komisji służb specjalnych razem z Adamem Szłapką i Adamem Biernackim też złożyliśmy wniosek, by zaprosić pana Banasia. Też chcielibyśmy z nim porozmawiać, bo nagromadziło się dużo niejasności - mówił.

Wystosowanie oficjalnego zaproszenia do prezesa NIK zapowiedział w środę przewodniczący senackiej komisji samorządu terytorialnego i administracji państwowej, prof. Zygmunt Frankiewicz. - Posiedzenie odbędzie się 10 grudnia o godz. 12. Celem zaproszenia jest możliwość złożenia przez pana prezesa wyjaśnień w związku ze sprawami budzącymi mocne wątpliwości, czy na tak odpowiedzialnym stanowisku znajduje się odpowiednia osoba - dodał Frankiewicz.

Zakończył urlop 16 października

We wrześniu w programie "Superwizjer" stacja TVN podała, że Banaś, były minister finansów i były szef Służby Celnej wpisał do oświadczenia majątkowego m.in. kamienicę w Krakowie, gdzie mieścił się pensjonat oferujący pokoje na godziny i że wynajem kamienicy o powierzchni 400 mkw. i dwóch mniejszych, miał przynosić rocznie 65,7 tys. zł dochodu. Według "Superwizjera" Banaś zaniżył w oświadczeniach dochody z wynajmu kamienicy w Krakowie, mowa była także o powiązaniach Banasia ze stręczycielami.

Pod koniec września Banaś udał się na bezpłatny urlop do czasu zakończenia postępowania kontrolnego CBA w sprawie jego oświadczeń majątkowych. Szef NIK oświadczył, że nie zarządzał pokazanym w materiale "Superwizjera" hotelem, obecnie nie jest właścicielem nieruchomości, a materiał odbiera "jako próbę manipulacji, szkalowania i podważania dobrego imienia". Pozwał TVN i autora materiału żądając przeprosin, sprostowania i wpłaty na cel społeczny.

CBA poinformowało 16 października o zakończeniu trwającej od kwietnia kontroli oświadczeń majątkowych Banasia, który miał siedem dni na zgłoszenie uwag do ustaleń CBA. Dzień później Banaś oświadczył, że 16 października zakończył urlop bezpłatny i przystąpił do wykonywania obowiązków w NIK. Pod koniec października pismo z uwagami szefa NIK do zastrzeżeń CBA po kontroli jego oświadczeń majątkowych trafiło do Biura.



Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w środę, że jeszcze w tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki zapozna się z Raportem CBA nt. Mariana Banasia.

Grabiec przesłuchany w charakterze świadka

Na początku tygodnia do białostockiej prokuratury trafiło zawiadomienie skierowane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Białymstoku prok. Paweł Sawoń poinformował we wtorek, że zawiadomienie to wpłynęło w poniedziałek i zostało włączone do postępowania sprawdzającego prowadzonego przez tę prokuraturę z zawiadomienia posłów opozycji ws. domniemanego zaniżania podatków przez Banasia.

We wtorek przesłuchany został w charakterze świadka - osoby składającej zawiadomienie poseł Koalicji Obywatelskiej, rzecznik PO Jan Grabiec. Na razie nie ma decyzji, czy wszczęte będzie śledztwo w tej sprawie, prokuratura wciąż zbiera i analizuje materiały. Odnosząc się do sprawy przekazania prokuraturze zawiadomienia resort finansów stwierdził jedynie, że to dane objęte tajemnicą informacji finansowej.

bas/ polsatnews.pl, PAP