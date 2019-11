Wielki finał "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Dziś o 20:05 w Telewizji Polsat

Już dziś poznamy zwycięzców 10. edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". W wielkim finale zatańczą Basia Kurdej-Szatan z Jackiem Jeschke oraz Damian Kordas i Janja Lesar. Która para wywalczy Kryształową Kulę? Dowiemy się wieczorem. Program na żywo w Telewizji Polsat od godziny 20:05.

Na widzów czeka dziś wiele niespodzianek.

Finałowe pary zatańczą freestyle - układ przygotowany specjalnie pod występy na żywo Michała Szpaka oraz Cleo, a także zaprezentują wybrany przez siebie taniec, który pokazywali w jednym z wcześniejszych odcinków.

Na parkiet powrócą również Reni Jusis, Akop Szostak, Ola Kot, Monika Miller, Adam Małczyk, Joanna "Ruda" Lazer, Magda Bereda i Sandra Kubicka, którym do tańca zaśpiewa Anna Karwan.

Ostatnie szlify przed finałem

Wszyscy uczestnicy 10. edycji show spotkali się ponownie podczas przygotowań do finału i zdradzili co czują, w związku z zakończeniem tanecznej przygody.

- To są niesamowite emocje, których nigdzie indziej bym nie przeżyła. Bardzo wiele zawdzięczam Jackowi. Przede wszystkim miłość do tańca, ale i te cudowne, wspólne chwile - powiedziała Barbara Kurdej-Szatan, która już dzisiaj zawalczy o Kryształową Kulę u boku Jacka Jeschke.

- Ja się nie spodziewałem, że będę w finale "Tańca z Gwiazdami" i chyba nadal w to nie dowierzam - mówił rywal Barbary, czyli Damian Kordas.

- Jesteś wrzucony do nowego świata. Odnajdujesz w nim szczęście, przyjaciół i potem nagle jest koniec - opowiadała jego taneczna partnerka Janja Lesar, próbując wyjaśnić uczucia, z którymi mierzą się teraz uczestnicy show. Okazuje się jednak, że nie tylko finaliści "Tańca z Gwiazdami" są poruszeni faktem, że jubileuszowa edycja, w której brali udział, dobiega już końca.

- Kiedy się żegnasz z tym programem, to następuje pustka - stwierdziła Ola Kot. - Będzie mi brakować wszystkiego. Tej adrenaliny, występów, ludzi. Dzięki programowi bardzo się otworzyłam na ludzi i na świat - przyznała Monika Miller.

- Życzę każdemu człowiekowi, żeby miał szansę spełnić swoje nieśmiałe marzenie. Myślę, że ta przygoda, która mnie tu spotkała, była najpiękniejszą przygodą w moim życiu - powiedziała z kolei Magda Bereda.

Mistrzowie tanga na parkiecie

W finale będziemy mogli podziwiać największych mistrzów tanga na świecie! Christian Marquez i Virgina Gomez są zdobywcami tanecznego Oscara jako najlepsi tancerze tanga 2019, Facundo Pinero i Vanesa Villalba tańczyli w słynnym "Tango forever" na Brodway’u, Manuela Rossi i Juan Malizia są mistrzami świata w kategorii tango sceniczne, a Patrycja Cisowska–Grzybek oraz Jakub Grzybek mistrzami Europy w tej samej kategorii.

Usłyszymy również po raz pierwszy piosenkę z drugiej części wielkiego, filmowego hitu Walta Disney’a "Kraina lodu" w wykonaniu Katarzyny Łaski i zobaczymy zwycięzców konkursu, którzy na żywo, przed milionami telewidzów, zaprezentują swój pierwszy, weselny taniec.

Przede wszystkim jednak poznamy zwycięzców 10. edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Czy Kryształowa Kula trafi w ręce Damiana Kordasa i Janji Lesar? A może szczęście uśmiechnie się do Barbary Kurdej-Szatan i Jacka Jeschke? Przekonamy się już dziś!

