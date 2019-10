"Foxtrot. Proszę o SMS-y". Miller zachęca do głosowania na wnuczkę w 100. odc. "Tańca z Gwiazdami"

"Już po wyborach, ale przed kolejnym występem Moniki Miller i Jana Klimenta" - napisał na Twitterze były premier Leszek Miller. Jego wnuczka w rozmowie z Polsat News zdradziła, jakie uwagi ma na temat jej występów dziadek. - Czasem mówi: podobał mi się ten taniec, ale tamten to mi się nie podobał, bo sztywno wyglądałaś - opowiedziała uczestniczka "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".