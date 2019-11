Finał "Dancing With the Stars. Taniec z Gwiazdami". Rafał Szatan zaśpiewa dla żony - Barbary Kurdej

Już w piątek wielki finał jubileuszowej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". W ostatnim odcinku do show powrócą wszyscy uczestnicy tej edycji, a wśród nich Rafał Szatan, który nie tylko zatańczy, ale także zaśpiewa dla swojej żony - Basi. "Taniec z Gwiazdami" w Polsacie w piątek o 20:05.