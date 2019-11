Premier zapowiada oszczędności. "Mniej biurokracji i cięcia wydatków"

PiS we wtorek wycofał z Sejmu projekt ustawy zakładający zniesienie limitu 30-krotności składki ZUS.

Projekt PiS dzielił Zjednoczoną Prawicę. Sprzeciwiało mu się Porozumienie Jarosława Gowina, które przyjęło uchwałę zobowiązującą posłów i senatorów do głosowania przeciwko projektowi. Bez poparcia tego ugrupowania PiS najprawdopodobniej nie uzyskałoby większości niezbędnej do jego przegłosowania.

Wycofanie projektu oznacza, że do budżetu nie trafią dodatkowe pieniądze - miało to być kilka miliardów złotych.

Pytany o to w Polsat News premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że nie będzie to problemem dla budżetu. - Będziemy starali się utrzymać zrównoważony budżet poprzez dodatkowe programy oszczędnościowe - powiedział premier. W tym kontekście wskazał "zmniejszenie biurokracji i cięcia wydatków tam, gdzie można to zrobić bez szkody dla działania instytucji państwa".

"Przegląd w skali całego kraju"

- Apeluję do samorządowców, żeby popatrzyli na przerosty zatrudnienia u siebie w urzędach, żeby popatrzyli też na oszczędności, które się wiążą z cyfryzacją, automatyzacją. Będziemy na pewno dokonywać takiego przeglądu w skali całego państwa, żeby utrzymać budżet na poziomie zrównoważonym - powiedział Morawiecki.



- Nie zakładamy takich scenariuszy, żeby deficyt był większy niż zakładane wcześniej 0,4 proc. - dodał szef rządu.

Prowadzący program Bogdan Rymanowski, zapytał premiera o projekt dotyczący zniesienia limitu 30-krotności przy składkach ZUS złożony przez Lewicę. Projekt zawiera propozycje podwyższenia emerytury minimalnej do 1600 zł i wprowadzenia emerytury maksymalnej, która w pierwszym roku obowiązywania miałaby wynosić 15,6 tys. zł.

- Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi. Zainteresowałem się tym projektem - stwierdził Morawiecki. - Ale usłyszałem o tym, że maksymalna emerytura miałaby wynosić kilkanaście tysięcy złotych. To ja dziękuję za taką wrażliwość społeczną, która powoduje, że mielibyśmy głosować za maksymalnymi emeryturami na tym poziomie - dodał.

Mimo wycofania projektu PiS premier stwierdził, że dotychczasowy system 30-krotności składek na ZUS jest "niesprawiedliwy". - Powoduje, że ktoś kto zarabia 3-4 tys. złotych płaci ZUS cały rok, a ktoś kto zarabia 15 tys. złotych przestaje płacić ZUS w sierpniu czy we wrześniu - stwierdził.

dk/luq/ Polsat News, polsatnews.pl