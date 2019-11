Lewica złożyła własny projekt dotyczący 30-krotności składek ZUS

Lewica złożyła we wtorek własny projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który zakłada ograniczenie podstawy wymiaru składek w postaci trzydziestokrotności prognozy przeciętnego wynagrodzenia.

"(Projekt) dotyczy zniesienia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek w postaci trzydziestokrotności prognozy przeciętnego wynagrodzenia, podniesienia najniższej emerytury i renty do wysokości 1600 złotych, a najniższej renty dla osób częściowo niezdolnych do pracy do wysokości 1200 złotych oraz wprowadzenia pojęcia najwyższej emerytury w wysokości równej sześciokrotności wynagrodzenia minimalnego w roku poprzedzającym rok przejścia na emeryturę" - czytamy w opisie projektu.

ZOBACZ: Lewica podjęła decyzję ws. 30-krotności

Przedstawicielem wnioskodawców będzie przewodnicząca komisji polityki społecznej i rodziny, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy Magdalena Biejat.

Posłowie PiS wracają do pomysłu likwidacji limitu składek ZUS

W środę posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy likwidujący od 2020 r. górny limit przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - tzw. 30-krotności ZUS. Według autorów projektu, ma to przynieść wzrost wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowany na 7,1 mld zł. Przeciwne takiemu rozwiązaniu jest Porozumienie - koalicjant PiS w Zjednoczonej Prawicy.

W poniedziałek wieczorem zebrał się w Sejmie klub Lewicy, gdzie posłowie wypracowali wspólne stanowisko ws. projektu dotyczącego likwidacji limitu 30-krotności składek ZUS.

grz/ PAP, polsatnews.pl