Czym jest 30-krotność składek nas ZUS? Tłumaczymy kto zyska, a kto straci

Nie chcą tego przedsiębiorcy, walczy o to rząd. Zniesienie limitu 30-krotności składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe może uderzyć po kieszeni pracodawców i pracowników. Zyska za to rząd, który po wprowadzeniu zmian otrzyma dodatkowe 7,1 mln zł. Zdaniem Jacka Brzeskiego z redakcji biznesowej Polsat News może to prowadzić do ucieczki specjalistów na zagraniczny rynek pracy.