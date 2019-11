Projekt PiS o 30-krotności składki ZUS wycofany z Sejmu

PiS wycofał z Sejmu projekt ustawy zakładający zniesienie limitu 30-krotności składki ZUS. Jak dowiedział się polsatnews.pl, ok. 15:00 odbyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobro. Po nim projekt zniknął.

We wtorek późnym wieczorem miało się odbyć pierwsze czytanie i głosowanie nad projektem.

Pismo do marszałek Sejmu Elżbiety Witek wysłał poseł reprezentujący wnioskodawców Marcin Horała.

sejm.gov.pl Marcin Horała wysłał pismo do marszałek Witek.

Dwa dni temu poseł @RobertTelus przekonywał mnie w programie #minęła20, że projekt dotyczący 30-krotności jest przygotowany, przepracowany i zostanie wprowadzony. Teraz projekt został wycofany. Ale Pana zrobili panie pośle Telus 🤦🏻‍♂️ — Miłosz Motyka (@motykamilosz) November 19, 2019

W ubiegłym tygodniu posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy likwidujący od 2020 r. górny limit przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - który wynosi obecnie 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Według autorów projektu, ma to przynieść wzrost wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowany na 7,1 mld zł. Przeciwne takiemu rozwiązaniu jest Porozumienie - koalicjant PiS w Zjednoczonej Prawicy.

ZOBACZ: Lewica złożyła własny projekt dotyczący 30-krotności składek ZUS

We wtorek w Sejmie własny projekt złożyła Lewica.

prz/hlk/ polsatnews.pl