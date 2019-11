Przypomnieliśmy wicerzecznikowi PiS jego słowa o 30-krotności składek ZUS. Zobacz reakcję

- Zamiast znosić limit 30-krotności składek ZUS, będziemy najprawdopodobniej szukać innych rozwiązań - mówił 28 października w programie "Graffiti" Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Mimo to, do Sejmu trafił projekt zakładający zniesienie tego limitu. W czwartek w "Wydarzeniach i Opiniach" Bogdan Rymanowski przypomniał politykowi PiS jego wypowiedź sprzed dwóch tygodni.

Radosław Fogiel mówił pod koniec w października w rozmowie z Piotrem Witwickim, że zamiast znosić limit 30-krotności składek ZUS, PiS "najprawdopodobniej będzie szukać innych rozwiązań".

- Nasi koalicjanci (w ramach Zjednoczonej Prawicy - red.) dość mocno stawiali tę sprawę. Nie będziemy za 30-krotność umierać. Jeśli miałbym obstawić jakieś pieniądze, raczej uznałbym, że ona pozostanie - powiedział wówczas.

ZOBACZ TEŻ: Czym jest 30-krotność składek nas ZUS? Tłumaczymy kto zyska, a kto straci

Odnosząc się do tej wypowiedzi Fogiel zażartował w czwartek, mówiąc: Nikt nie umarł i wszyscy czują się dobrze. - Również Zjednoczona Prawica nie jest tworem na tyle delikatnym, żeby mały spór miał nią wstrząsnąć - przekonywał.

Jak mówił, w obozie rządzącym toczyła się dyskusja ws. zniesienia limitu. - W pewnym momencie faktycznie przeważała jedna strona argumentacji, w drugim momencie druga - dodał.

WIDEO: Fragment czwartkowych "Wydarzeń i Opinii".

"Posłowie Porozumienia zagłosują przeciwko"

Decyzję PiS skrytykował także rzecznik Porozumienia - które wraz z PiS i Solidarną Polską tworzy Zjednoczoną Prawicę. Powiedział, że wniesienie tego projektu nie było konsultowane z posłami ugrupowania Jarosława Gowina.

ZOBACZ TEŻ: Zgrzyt w Zjednoczonej Prawicy. Porozumienie nie poprze pomysłu PiS

Kamil Bortniczuk zapowiedział, że jeśli projekt ws. zniesienia 30-krotności trafi pod obrady Sejmu, posłowie Porozumienia zagłosują przeciwko niemu. Jak wskazywał, stanowisko Porozumienia ws. zniesienia 30-krotności jest "jasne i niezmienne, poparte jednomyślną uchwałą zarządu krajowego, która zobowiązuje parlamentarzystów Porozumienia do głosowania przeciwko takim projektom".

W środę posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy likwidujący od 2020 r. górny limit przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Według autorów projektu ma to przynieść dodatkowe przynieść wzrost wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowany na 7,1 mld zł.

WIDEO - Plac zabaw z jedną ławką i dwoma zabawkami. Zajmuje tyle, co miejsce parkingowe Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ml/ Polsat News