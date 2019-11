Znamy nowego przewodniczącego senackiego klubu Koalicji Obywatelskiej

Leszek Czarnobaj to były burmistrz Kwidzynia i starosta kwidzyński. Z Platformą Obywatelską jest związany od 2001 r. W wyborach w 2011 r. z powodzeniem ubiegał się o mandat senatora z okręgu nr 67 obejmującego powiat kwidzyński. Reelekcję zapewniał sobie w kolejnych wyborach w 2015 r. i 2019 r. - za każdym razem startował z okręgu 67. Uzyskał tytuł mistrza krajowego w brydżu.

Grodzki marszałkiem Senatu

W Senacie X kadencji PiS zdobyło 48 mandatów, KO - 43, Lewica - 2, a PSL - 3. W izbie wyższej parlamentu zasiada też czworo senatorów, którzy kandydowali z własnych komitetów wyborczych: b. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, b. wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski, b. prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz oraz b. posłanka PO, w poprzedniej kadencji senator niezależna Lidia Staroń.

We wtorek marszałkiem Senatu X kadencji izby został wybrany Tomasz Grodzki (KO). Poparło go 51 senatorów. Na Stanisława Karczewskiego (PiS) zagłosowało 48 senatorów. Lidia Staroń wstrzymała się od głosu. Senator ma zostać przewodniczącą Koła Senatorów Niezależnych, do którego należą również Kwiatkowski i Tyszkiewicz.

We wtorek, przed północą Senat wybrał również czterech wicemarszałków. Wśród nich są Stanisław Karczewski (PiS), Bogdan Borusewicz (Koalicja Obywatelska), Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) oraz Michał Kamiński (PSL).

bas/ polsatnews.pl, PAP