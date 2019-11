Bielan: senatorowie niezależni do ostatniej chwili wahali się jak zagłosować

- Gratuluje wszystkim wybranym marszałkom i wicemarszałkom w obu izbach. W wyborach do Senatu, jako Zjednoczona Prawica zdobyliśmy więcej głosów niż blok opozycyjny - jesteśmy największym klubem - mówił w programie "Graffiti" europoseł Adam Bielan. Jego zdaniem klub PiS powinien mieć więcej przedstawicieli w prezydium Senatu.

W rozmowie z Piotrem Witwickim, Bielan przypomniał, że opozycja w Prezydium Sejmu obsadziła połowę wszystkich miejsc. - W Senacie natomiast, my mając 48 mandatów plus panią senator Lidię Staroń, którą poparliśmy w tych wyborach, na pięć miejsc mamy jednego przedstawiciela. To pokazuje intencje opozycji - mówił były wicemarszałek Senatu.

- Gdyby zachować te proporcje w Sejmie, to w prezydium byłby jeden przedstawiciel zjednoczonej opozycji - dodał Bielan.

Były europoseł zapewnił, że "senatorowie niezależni do ostatniej chwili wahali się, jak zagłosować".

"Musimy wyciągnąć wnioski z kampanii"

Bielan był pytany, czy jego zdaniem kampania wyborcza Zjednoczonej Prawicy została dobrze przeprowadzona. - Uważam, że kampania była przeprowadzona dobrze, po raz kolejny uzyskaliśmy większość w Sejmie. Oczywiście apetyty większe - zapewnił europoseł.

- Z jednej strony mieliśmy senatorów, którzy ciężko pracowali, ale nie mieli wsparcia technicznego, finansowego i politycznego, a z drugiej strony mieliśmy senatorów, którzy przeszli obok tej kampanii, startowali w dobrych okręgach i przegrali. Musimy wyciągnąć z tego wnioski - mówił Bielan.

