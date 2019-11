Kim jest Tomasz Grodzki - nowy marszałek Senatu

Nowym marszałkiem Senatu został prof. Tomasz Grodzki - wspólny kandydat opozycji na to stanowisko. Grodzki to lekarz, chirurg i profesor nauk medycznych. Jest ekspertem Platformy Obywatelskiej ds. zdrowia i ministrem w gabinecie cieni największej partii opozycyjnej. Wcześniej miał otrzymać od PiS propozycję pokierowania resortem zdrowia.

Na kandydata opozycji głosowało 51 senatorów. Na Stanisława Karczewskiego z PiS oddało głos 48 senatorów. Jeden senator wstrzymał się od głosu.

Grodzki z Koalicji Obywatelskiej został senatorem z okręgu nr 97 obejmującego powiaty policki i Szczecin. Zagłosowało na niego 149 245 wyborców, co dało mu poparcie na poziomie 65,57 proc. W minionej kadencji był senatorem, natomiast w wyborach w 2015 r. uzyskał blisko 70 tys. głosów, wygrywając ze startującym z listy PiS Kazimierzem Drzazgą.



W połowie października senator Grodzki ujawnił na antenie Radia Plus, że otrzymał od PiS propozycję pokierowania Ministerstwem Zdrowia. Nieoficjalnie politycy PiS kontaktowali się wówczas także z wybranym z rekomendacji PSL senatorem-elektem Ryszardem Boberem. On również, podobnie jak senator Grodzki, miał odmówić współpracy z PiS.

"Korupcja polityczna"



- Jesteśmy świadkami korupcji politycznej, tego, co robią dzisiaj politycy PiS, jeśli chodzi np. o senatora, prof. Tomasza Grodzkiego, który dostał ofertę Ministerstwa Zdrowia dla niego - mówił wtedy Schetyna.

Do sprawy odnosił się wtedy szef KPRM Michał Dworczyk. - Nic nie wiem na temat tego, by Tomasz Grodzki (PO) dostał propozycję objęcia teki ministra zdrowia - mówił. Jak zauważył, był on dyrektorem jednego z najbardziej zadłużonych szpitali, został zwolniony z tej funkcji. Trudno mi sobie wyobrazić, że dostał taką propozycję - dodał .

- Parlament musi się zastanowić, czy w dobie kryzysu ochrony zdrowia koniecznie musimy płacić ponad miliard na telewizję tzw. publiczną, koniecznie potrzebujemy strzelnicy w każdym powiecie za 3 mld i koniecznie potrzebujemy budować Centralny Port Komunikacyjny za kilkadziesiąt miliardów, skoro mamy kryzys w służbie zdrowia. To muszą być decyzje parlamentarne - mówił W Polsat News prof. Tomasz Grodzki (Koalicja Obywatelska). Politycy pięciu komitetów wyborczych debatowali przed wyborami m.in. nad finansowaniem służby zdrowia.



W wyborach samorządowych w 2006, 2010 i 2014 r. Grodzki z listy Platformy Obywatelskiej (do której przystąpił) był wybierany na radnego szczecińskiej rady miejskiej. W 2014 kandydował do Parlamentu Europejskiego i zdobył 26 863 głosy, nie uzyskując mandatu.

Krzyż Kawalerski i tytuł ambasadora miasta



W wyborach w 2015 wystartował do Senatu z ramienia Platformy Obywatelskiej w okręgu nr 97. Uzyskał mandat senatora IX kadencji.

We wrześniu 2019 Małgorzata Kidawa-Błońska ogłosiła go kandydatem Koalicji Obywatelskiej na ministra zdrowia po ewentualnej wygranej w wyborach parlamentarnych zarządzonych na ten sam rok. W wyborach w tym samym roku uzyskał senacką reelekcję, zdobywając 149 245 głosów.



W 2014 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Został również uhonorowany tytułem Ambasadora Szczecina.

