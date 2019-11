Symboliczna inauguracja bezwizowych lotów. "Cieszcie się z podróży między USA a Polską"

- Przyszłam świętować wstąpienie Polski do amerykańskiego programu bezwizowego. Dołączcie dziś do nas w tym świętowaniu - mówiła na lotnisku Chopina w Warszawie ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. - Najbardziej ekscytujące jest to, że rodziny będą razem w święta i nie będą musiały starać się o wizy - dodała.

- Cieszcie się z podróży między USA a Polską. Serdecznie gratuluję i zapraszam, przyłączcie się do tego świętowania - mówiła ambasador.



Wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild podkreślił, że "to wyjątkowy dzień". - Świętujemy, że bez żadnych zbędnych formalności możemy podróżować do kraju naszego wielkiego sojusznika. Bardzo możemy się z tego cieszyć - dodał.

CZYTAJ WIĘCEJ: Koniec wiz do USA. Sprawdź, jak zmienią się podróże do Stanów Zjednoczonych



- Setki milionów złotych zostają zaoszczędzone przez naszych turystów, biznesmenów, a przede wszystkim podróż staje się szybsza, efektywniejsza i możemy skupić się na tym, co najważniejsze – na poznawaniu siebie nawzajem. Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w ten proces - mówił wiceminister.

"Anioł stróż"

- Chciałem, żebyśmy podziękowali aniołowi stróżowi całej tej akcji - pani Georgette Mosbacher. Jestem głęboko przekonany, że bez takiego przyjaciela, jakiego mamy w Georgette, ta akcja by się nie udała i nie mielibyśmy tego ogromnego sukcesu - powiedział prezes LOT-u Rafał Milczarski.

- Chciałbym podziękował wielu dziesiątkom tysięcy Polaków, którzy włączyli się w akcję "bez wiz do USA" i wystąpili po wizy, bardzo dzielnie, stojąc w kolejkach. To dowód na to, że jeśli robimy coś wspólnie, to osiągamy sukcesy. Zapraszam na gościnne pokłady linii samolotów PLL LOT. Wielkie brawa dla Polaków - dodał.

Reporter Polsat News Dawid Styś rozmawiał z mężczyzną, który w poniedziałek ok. 8:00 rano, jak sam powiedział, "na spontanie" kupił bilet do Los Angeles na następny dzień. Od razu zarejestrował się w systemie autoryzacji, a ok. 22:00 otrzymał pozytywną decyzję. We wtorek rano wsiadł już na pokład samolotu do USA.

90 dni



Od poniedziałku Polska dołącza do amerykańskiego programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program, VWP). By pojechać do USA, nie będzie już konieczna wiza, a tylko znacznie prostsza do uzyskania i tańsza zgoda w elektronicznym systemie autoryzacji (ESTA).

CZYTAJ WIĘCEJ: "Sukces Polaków", "należało się nam jak psu zupa". Komentarze po zniesieniu wiz do USA



Konieczne będą jednak: rejestracja i otrzymanie zgody na podróż w elektronicznym systemie autoryzacji, biometryczny paszport ważny przynajmniej 90 dni i bilet powrotny lub bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA.



Rejestracja w systemie ESTA kosztuje 14 USD i jest znacznie tańsza niż opłata wizowa (160 USD). Krótszy jest w jej przypadku również czas wypełniania elektronicznych formalności – ok. 20 minut. Rekomenduje się dokonanie tego na minimum 72 godziny przed przybyciem do USA.

Ostateczna decyzja urzędnika



Zgoda w systemie ESTA jest wydawana na dwa lata. W tym czasie można odwiedzać USA wielokrotnie, ale nie można podejmować pracy, a żaden pobyt nie może przekroczyć 90 dni. Podróżni z już otrzymaną wizą nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej z niej korzystać.

CZYTAJ WIĘCEJ: Do Petersburga z e-wizami

Należy pamiętać, że ostateczna zgoda na wjazd na terytorium Stanów Zjednoczonych leży w kompetencjach amerykańskiego urzędnika służby imigracyjnej w porcie lub porcie lotniczym. Ma on prawo do odesłania każdej osoby, która wzbudzi jego podejrzenia. W praktyce jednak takie przypadki zdarzają się bardzo rzadko.

WIDEO - 67-latka zabłądziła w Beskidach. Szła w złych butach, wielokrotnie upadła Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/hlk/ Polsat News