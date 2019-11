Koniec wiz do USA. Sprawdź, jak zmienią się podróże do Stanów Zjednoczonych

Od 11 listopada Polacy będą mogli podróżować do USA bez wiz do 90 dni w celach turystycznych i biznesowych - poinformował w środę prezydent Andrzej Duda. Co ta decyzja oznacza dla nas w praktyce? Na ile dni będziemy mogli tam pojechać? I, czy wsiadając do samolotu, mamy pewność, że zostaniemy wpuszczeni do USA?