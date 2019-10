"Sukces Polaków" vs. "wpłynęła polityka rządu". Politycy o deklaracji zniesienia wiz do USA

- Dobrze, że jest deklaracja o zniesieniu wiz, lecz jest ona pewnym "dealem", zawartym w związku z tym, że kupujemy samoloty F-35 - ocenił Krzysztof Gawkowski z Lewicy w programie "Wydarzenia i Opinie". Natomiast Waldemar Buda, wiceminister inwestycji i rozwoju, stwierdził, że to dopiero początek procedury, która "doprowadzi nas do uchylenia wiz".

- Zniesienie wiz to jest przede wszystkim sukces Polaków, którzy przez lata musieli trzy-, cztero-, a nawet dziesięciokrotnie znosić odmowy uzyskania wiz, ale konsekwentnie starali się, by tych odmów było coraz mniej, by zejść poniżej 3-procentowego progu (odmów; jest to jeden z warunków wejścia do ruchu bezwizowego z USA - red.) - powiedział Krzysztof Gawkowski, reprezentant Lewicy i sekretarz generalny Wiosny.

Zapytany przez Piotra Witwickiego, czy decyzja amerykańskich władz miała wpływ z "zacieśnianiem więzi rządu Prawa i Sprawiedliwości z USA", ocenił, że "dobrze, iż jest ta deklaracja (Donalda Trumpa), ale nikt z nas nie ma wątpliwości, że jest ona czysto polityczna".

- Jest pewnym "dealem" zawartym w związku z tym, że zadeklarowaliśmy, iż kupujemy samoloty F-35. Jaki to będzie "deal", dotyczący sprzętu wojskowego, to się okaże, jak ten sprzęt będzie - stwierdził.

Zdaniem Gawkowskiego "dobrze się stało, że będziemy jeździć do USA bez wiz i bardzo się z tego cieszymy".

"To jest początek całej procedury"

Waldemar Buda, wiceminister inwestycji i rozwoju, wskazał, iż "to nie jest tak, że Polacy cierpieli dlatego, bo mieli odmowy uzyskania wiz". - Ich prawie nie było, zeszliśmy poniżej 2,8 proc (ilości odmów - red.). Jednak procedura wizowa i koszty z tym związane były uciążliwością - podkreślił.

- To jest początek całej procedury, który doprowadzi nas do uchylenia wiz, jednak cały program opiera się też o raport i opinię Departamentu Bezpieczeństwa i o Kongres. To jest pierwsza decyzja, która przesądza, że cała machina rusza. Zakładamy, że najpóźniej do końca roku będziemy mogli latać do USA na 90 dni w ramach programu bezpieczeństwa, a nie wizowego - mówił Buda.

Według Gawkowskiego, "próbujemy zrobić z tego wydarzenia coś, co nazywa się sukcesem PiS". - Jednak na ten sukces pracowały wszystkie kolejne rządy, od lewicowych, przez Platformy Obywatelskiej, aż po obecny rząd - mówił.

Gawkowski: relacje Waszyngton-Warszawa to nie tylko wizy

Polityk Lewicy dodał, że "nie tylko Waszyngton powinien być wyznacznikiem polskiej polityki zagranicznej". - Bruksela również, a tutaj PiS robi wiele złego - stwierdził.

Zdaniem wiceministra Budy, polityka rządu PiS "ewidentnie wpłynęła na wynik". - Poprzednicy też się starali, ta dynamika w schodzeniu poniżej 3 proc. była wtedy sporo mniejsza niż u nas, ale ten czas był potrzebny, by dojść do momentu, w którym jesteśmy - powiedział.

- Nie sprowadzajmy polityki zagranicznej z USA do tego, że relacje Waszyngton-Warszawa to tylko wizy. Mówiliśmy niedawno o sprowadzeniu F-35, a nie mówiliśmy o offsecie; Trump nie przyjechał do Polski nie dlatego, że był huragan na Florydzie, tylko nie chciał spotkać się z prezydentem Ukrainy - zauważył Gawkowski.

Buda odpowiedział, że są inne sukcesy na tym polu. - Chociażby dostawa skroplonego gazu do Świnoujścia. Uwolniliśmy się od problemu jednego dostawcy. Możemy teraz negocjować umowę z Rosjanami na warunkach, jakie sobie życzymy, a nawet nie zawierać tej umowy. te sukcesy są, największe w historii - podkreślił.

