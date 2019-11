Prof. Tomasz Grodzki został wspólnym kandydatem opozycji na marszałka Senatu

Prof. Tomasz Grodzki jest wspólnym kandydatem opozycji - Koalicji Obywatelskiej, PSL i Lewicy - na stanowisko marszałka Senatu. Kandydatem na wicemarszałka z PO jest Bogdan Borusewicz. Lewica wysunęła kandydaturę Gabrieli Morawskiej-Staneckiej. PSL nie ujawniło osoby, którą zgłosi do prezydium izby wyższej parlamentu.

- W imieniu Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej będziemy wskazywać kandydata, będę rekomendował dzisiaj na posiedzeniu zarządu krajowego PO prof. Tomasza Grodzkiego jako kandydata na marszałka Senatu. To wyjątkowa postać, osoba z wielką kwalifikacją polityczną, merytoryczną, medyczną, ale także moralną - powiedział Grzegorz Schetyna.

W wyborach w 2019 r. prof. Grodzkiego poparło 150 tys. osób

Pochodzący ze Szczecina senator Tomasz Grodzki jest lekarzem chirurgiem. Specjalizuje się w chirurgii klatki piersiowej i transplantologii. W latach 1998-2016 był dyrektorem szczecińskiego Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego.

W wyborach w 2015 r. prof. Tomasz Grodzki wystartował do Senatu z ramienia Platformy Obywatelskiej. Uzyskał mandat senatora IX kadencji, otrzymując 69 887 głosów. W wyborach w 2019 r. uzyskał senacką reelekcję, zdobywając 149 245 głosów.

ZOBACZ: Kim jest Tomasz Grodzki? Wspólny kandydat opozycji na marszałka Senatu

WIDEO: To wyjątkowa postać, osoba z wielką kwalifikacją polityczną, merytoryczną, medyczną, ale także moralną - Grzegorz Schetyna o kandydaturze prof. Tomasza Grodzkiego

"Jako pierwszy ujawnił próbę politycznej korupcji"

W połowie października Grodzki ujawnił, że był przedstawiciel Zjednoczonej Prawicy sprawdzał, czy byłby on skłonny przejść na stronę PiS w Senacie, za co mógłby otrzymać tekę ministra zdrowia.

Do ostatecznych ustaleń opozycji w sprawie wspólnych kandydatur do prezydium Senatu doszło w czwartek wieczorem na spotkaniu liderów PO - Grzegorza Schetyny, PSL - Władysława Kosiniaka-Kamysza i SLD - Włodzimierza Czarzastego. Ustalili jego skład, w który wejdą: marszałek z Koalicji Obywatelskiej oraz wicemarszałkowie z Lewicy, PSL oraz senatorowie niezależni.

- Zgodziliśmy się co do tej kandydatury (prof. Grodzkiego) dlatego też, że jako pierwszy ujawnił próbę politycznej korupcji, której miał być poddany po wyborach 13 października - mówił szef PO.

ZOBACZ: "Andrzej Duda nie wygra w pierwszej turze wyborów. Opozycja powinna mieć wspólnego kontrkandydata"

Kosiniak-Kamysz: u nas decyduje cała koalicja

Liderzy opozycji podali również kandydatury osób na wicemarszałków. PO wysunęła kandydaturę Bogdana Borusewicza, a SLD Gabrieli Morawskiej-Staneckiej. Lider PSL zapowiedział, że nazwisko osoby, którą zgłosi do prezydium izby wyższej parlamentu, ujawni w przyszłym tygodniu.

- U nas decyduje cała koalicja - powiedział lider PSL i wyjaśnił, że nazwiska na kandydatów do prezydiów Sejmu i Senatu zostaną podane po posiedzeniu klubu PSL we wtorek.

- Nie będzie to izba zadymy, będziemy stać na straży tego - mówił szef Ludowców o wspólnym kandydacie opozycji na marszałka Senatu. - Nie zgodzilibyśmy się na kandydata, który byłby mocno partyjny. Pan senator Grodzki spełnił warunki, jakie postawiliśmy - dodał.

Borusewicz: trzeba zrezygnować ze swoich ambicji

- Moja kandydatura nie była akceptowana przez wszystkich - powiedział Bogdan Borusewicz, o którym mówiono, że może zostać kandydatem na marszałka Senatu.

- Będę wspierał prof. Tomasza Grodzkiego. To jest dobry kandydat - dodał, że "trzeba zrezygnować ze swoich ambicji, i ja to robię, żeby szeroka koalicja w Senacie mogła funkcjonować, bo to jest najważniejsze".

WIDEO - Burza po słowach Głównego Lekarza Weterynarii o tygrysach. Sawicki domaga się jego odwołania Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ polsatnews.pl