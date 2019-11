Opozycja porozumiała się w sprawie Senatu. Szczegóły w piątek

- Dzisiaj w dobrej atmosferze przebiegło spotkanie liderów Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i PSL. Jurto o 9:30 zapowiedziana jest w Sejmie wspólna konferencja prasowa, na której zakomunikują, jakie są konkluzje dzisiejszych uzgodnień - zaznaczył Tyszkiewicz w "Wydarzeniach i Opiniach". Odpowiedział w ten sposób na pytanie, kto będzie przyszłym marszałkiem Senatu.

Według zapowiedzi, w czwartek wieczór kolejny raz spotkać mieli się liderzy PO - Grzegorz Schetyna, PSL - Władysław Kosiniak-Kamysz i SLD - Włodzimierz Czarzasty w sprawie obsady prezydium Senatu. Mieli między sobą ustalić jego skład, w który wejdą: marszałek z Koalicji Obywatelskiej oraz wicemarszałkowie z Lewicy, PSL oraz senatorowie niezależni.

Prezes PSL i szef SLD mieli podczas spotkania dać wolną rękę liderowi PO we wskazaniu senatora niezależnego, który byłby - w jego opinii - najlepszym kandydatem, aby sprawować funkcję wicemarszałka.

"Korupcja polityczna PiS"

Tyszkiewicz i Gawkowski w "Wydarzeniach i Opiniach" po raz kolejny zarzucili Prawu i Sprawiedliwości "korupcję polityczną", polegającą na próbie przekupienia senatorów opozycyjnych ofertą stanowisk. Sekretarz PO ironizował, że "ze strony partii, która wyznaje standardy moralne Mariana Banasia nie oczekuje niczego innego niż korupcji politycznej, zastraszania, kuszenia i przekupowania".

- Wielu naszych senatorów otrzymywało takie propozycje i wszyscy odmówili, stąd mieliśmy potem próby załatwienia, w cudzysłowie, tej sprawy przez protesty wyborcze do Sądu Najwyższego, ale w związku z mobilizacją opinii publicznej, w związku z interwencją Grzegorza Schetyny w instytucjach europejskich, PiS się z tego wycofał. Nacisk opinii publicznej był zbyt silny, by przy "zielonym stoliku" próbować zmieniać wyniki - powiedział Tyszkiewicz.

"Należy znaleźć kandydata, który w drugiej turze pokona Andrzej Dudę"

Prowadząca program Dorota Gawryluk poruszyła również temat wyborów prezydenckich.

- Najważniejsze jest to, co mówił Donald Tusk - aby znaleźć kandydata, który w drugiej turze pokona Andrzeja Dudę. Jestem przekonany, że jak w trzy bloki szliśmy do Sejmu, tak te trzy bloki wystawią swoich kandydatów w wyborach prezydenckich - mówił Tyszkiewicz.

- Wystawienie jednego kandydata opozycji nie byłoby mądrym rozwiązaniem - dodał Krzysztof Gawkowski (Wiosna).

- Jeśli poszukujemy odpowiedzi o to, co łączy partie opozycji, to jest to stosunek do konstytucji i demokracji. Tu się zgadzamy i wybory do Senatu to udowodniły. Poszukiwanie to powinno być też w wartościach ideowych, do których sięgaliśmy w sejmowej kampanii wyborczej. Światopogląd, sprawy socjalne, myślenie o państwie, stosunek do Unii Europejskiej i zmian klimatu - te wszystkie elementy będą w programie kandydata na prezydenta - dodał przewodniczący Lewicy.

"Najważniejsza pełna współpraca opozycji"

Tyszkiewicz zaznaczył, że "najważniejsze, aby w drugiej turze była pełna współpraca opozycji".

- W drugiej turze wszystkie partie opozycji powinny solidarnie poprzeć kandydata opozycji, który do niej wejdzie - stwierdził.

Gawkowski przyznał, że "porozumienie w drugiej turze jest możliwe".

"Jesteśmy otwarci na kandydatów niezależnych"

- Uważam, że najlepszym kandydatem na prezydenta będzie Robert Biedroń. Naszego oficjalnego kandydata przedstawimy w grudniu. Kampania rusza w lutym - zapowiedział poseł Wiosny.

Tyszkiewicz zaznaczył natomiast, że jego zdaniem Małgorzata Kidawa-Błońska jest bardzo dobrą kandydatką na prezydenta. Dodał także, że "jako opozycja jesteśmy otwarci na kandydatów niezależnych".

