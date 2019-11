Od jutra do USA bez wizy. Sprawdź, co trzeba zrobić

Od 11 listopada Polacy mogą podróżować do USA bez wiz. Dotyczy to podróżnych, którzy do Stanów Zjednoczonych udają się na maksymalnie 90 dni w celach turystycznych lub biznesowych. Przed podróżą trzeba jednak zarejestrować pobyt przez tzw. Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (ESTA). Sprawdź, co musisz zrobić przed wyjazdem.

Turyści z Polski powinni wypełnić jeszcze kilka formalności. Otwarcie granic USA dla Polaków różni się bowiem od sposobu podróżowania w zjednoczonej Europie, gdzie wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty i można jechać dokąd się zechce.

- To nie jest tak, że bierzesz dowód osobisty lub paszport i wojażujesz, gdzie chcesz jak po Europie. Musisz wprowadzić do systemu AESTA masę informacji biograficznych dotyczących m.in. zatrudnienia, wykształcenia, wcześniejszego pobytu w USA. Jest to rodzaj filtru przesiewającego tych, którzy się nie kwalifikują - wyjaśnił Jerzy Sokół, adwokat z Nowego Jorku.

Autoryzacja i ważny paszport z chipem

Aby podróżować do USA będziemy musieli ubiegać się o autoryzację za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization - ESTA). Obecnie ESTA kosztuje 14 dolarów i jest ważna przez 2 lata.

Ważna autoryzacja ESTA nie daje gwarancji przekroczenia granic USA. Ostateczną decyzję o tym, turysta wjedzie do Stanów Zjednoczonych, podejmuje oficer biura imigracyjnego - U.S. Customs and Border Protection Agency (CBP).

- Wciąż to, że osoba została zaaprobowana przez system AESTA nie oznacza, że zostaje automatycznie wpuszczona na terytorium USA. Przesądza o tym dopiero funkcjonariusz urzędu celnego i ochrony granic (Customs Border Protection) - powiedział mec. Jerzy Sokół.

CZYTAJ WIĘCEJ: Podróże do USA bez wizy. Wyjaśniamy krok po kroku



W podróży jest również konieczny paszport z chipem do odczytu komputerowego ważny przynajmniej 90 dni.



Zasada ta dotyczy również osób posiadających ważną autoryzację w ESTA. Jeśli paszport nie jest ważny przez 90 dni, zostaniemy wpuszczeni do Stanów Zjednoczonych tylko do dnia jego wygaśnięcia.

Zadbaj o bilet na powrót do Polski

Ważną okolicznością jest konieczność zagwarantowania sobie powrotu. Podróżny z Polski, który wjeżdża do USA będzie musiał pokazać biletów powrotny do kraju albo bilet na dalsza podróż. Jeśli turysta ma bilet elektroniczny, to będzie musiał okazać kopię planu swojej podróży.

Ponadto podróżni powinni dotrzeć do USA na pokładzie samolotu lub statku należącego do przewoźnika, który bierze udział w programie bezwizowym. Przewoźnik lub armator musi mieć umowę z Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przewozie pasażerów w ramach Programu Ruchu Bezwizowego.

Inaczej jest, gdy podróżny jedzie lądem. Wtedy musi posiadać wszystkie wymienione dokumenty graniczne, ale nie musi mieć powrotnego biletu. Zamiast tego powinien zagwarantować, że dysponuje odpowiednią kwotą pieniędzy, która pozwoli utrzymać się w czasie pobytu.



Byłeś w Iraku? Proś o wizę

Obywatele krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego, którzy podróżowali lub przebywali w Iraku, Iranie, Syrii, Sudanie, Libii lub Jemenie 1 marca 2011 lub później nie mogą wjechać na teren USA w ramach tego programu. Ta sama zasada tyczy się obywateli wymienionych państw będących jednocześnie obywatelami krajów zrzeszonych w Programie Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program - VWP).

CZYTAJ WIĘCEJ: "Sukces Polaków", "należało się nam jak psu zupa". Komentarze po zniesieniu wiz do USA

Bez wizy do USA, mimo uczestnictwa Polski w VWP, nie wjadą również osoby aresztowane, nawet jeśli areszt nie był wynikiem wyroku skazującego za przestępstwo kryminalne, osoby karane (nawet w przypadku ułaskawienia, amnestii lub innego aktu łaski), osoby z poważną chorobą zakaźną, osoby, których nie wpuszczono do Stanów Zjednoczonych lub, które zostały deportowane ze Stanów Zjednoczonych czy przekroczyły długość pobytu dozwoloną w ramach programu VWP.

Wiza dla ucznia i pracownika

Jeśli pobyt ma być dłuższy niż 90 dni - konieczna będzie wiza. Będą o nią musieli wystąpić także ci Polacy, którzy chcą w USA legalnie pracować i uczyć się. Wniosek o wizę trzeba także złożyć, gdy system ESTA odmówi autoryzacji.

Każdy podróżny, który już ma ważną wizę do USA może z niej skorzystać i nie musi się autoryzować przed wyjazdem w ESTA.

Polska będzie 39 krajem, który należy do programu ruchu bezwizowego. Są w nim już m.in. Grecja, Włochy, Islandia, Niemcy, Łotwa czy Wielka Brytania.

- Większość moich klientów i znajomych z Polski jest z programu bezwizowego zadowolonych. Często nie chcieli się starać o tradycyjną wizę ze względu na koszt lub bezzasadne odmowy, od których nie można się było odwołać. Byli tym zniechęceni. Teraz skorzystają zapewne z możliwości podróżowania po USA - powiedział adwokat Jerzy Sokół.

Zobacz film instruktażowy Ambasady USA w Polsce:

WIDEO - "Moja kandydatura nie była akceptowana przez wszystkich" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ polsatnews.pl, PAP