Do USA bez wiz od 11 listopada

Prezydent podczas wystąpienia w Pałacu Prezydenckim podkreślił, że ambasador USA Georgette Mosbacher poinformowała go, że w środę w Waszyngtonie zostanie ogłoszony oficjalny komunikat dotyczący przyjęcia Polski do programu bezwizowego oraz wyznaczenia daty, od której możliwe będzie podróżowanie Polaków do USA bez wiz.

- Bezwizowa możliwość podróżowania do Stanów Zjednoczonych do 90 dni w celach turystycznych i w celach biznesowych będzie możliwa od 11 listopada tego roku, a więc dosłownie za kilka dni - poinformował prezydent Andrzej Duda.

Duda wyraził przy tym nadzieję, że to bardzo radosna wiadomość dla Polaków.

- Dziękuję prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, który rok temu obiecał, że Polska zostanie przyjęta do tego programu ruchu bezwizowego do końca jego pierwszej kadencji. Bardzo dziękuję też pani ambasador za bardzo poważne potraktowanie tej sprawy, ale dziękuję także wszystkim moim rodakom, którzy się w tę sprawę zaangażowali - powiedział prezydent na konferencji prasowej w Warszawie.

Dziękował też wszystkim zaangażowanym w sprawę instytucjom i liniom lotniczym LOT za spopularyzowanie akcji występowania Polaków o wizy amerykańskie tak, by można było uzyskać próg odmów poniżej 3 proc.

Rejestracja on-line

Prezydent USA Donald Trump ogłosił na początku października, że podpisał zgodę na włączenie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego.



Wejście Polski do programu bezwizowego oznacza, że Polacy mogą podróżować do USA bez wizy w celach turystycznych lub służbowych na okres nie dłuższy niż 90 dni, jeśli posiadają paszport zgodny z programem VWP, zarejestrują się on-line za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (ESTA) i spełniają standardowe warunki programu VWP.



Osoby podróżujące z krajów objętych programem VWP muszą uzyskać autoryzację w systemie ESTA, która obecnie kosztuje 14 USD i jest ważna przez okres dwóch lat.



Ambasada zaznacza, że polscy obywatele, którzy zamierzają podróżować do Stanów Zjednoczonych na dłużej niż 90 dni lub planują podjąć działania wymagające innych kategorii wizowych (np. praca lub studia w Stanach Zjednoczonych) nadal będą musieli ubiegać się o odpowiednią kategorię wizy. Polscy obywatele, którzy otrzymali odmowę w systemie ESTA, również będą musieli ubiegać się o wizę.

