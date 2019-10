Podróże do USA bez wizy. Wyjaśniamy krok po kroku

- Wkrótce podpiszę (...) będziemy podpisywać pełen program bezwizowy - ogłosił Donald Trump. Wcześniej poinformował, że Polska spełnia kryteria na włączenie do programu ruchu bezwizowego - Visa Waiver Program (VWP).

Przynależność danego kraju do VWP umożliwia jego obywatelom podróżowanie do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i służbowych, bez konieczności uzyskania wizy, na okres maksymalnie 90 dni.

Today President @realDonaldTrump announced #Poland’s nomination for the Visa Waiver Program, which allows visa free travel to the U.S. for up to 90 days. Poland & @USEmbassyWarsaw have worked hard to advance our business, tourism, & people-to-people ties. https://t.co/dCc6pvDJk2