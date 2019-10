Historyczna decyzja biskupów. Żonaci mężczyźni mogą zostać księżmi

Synod biskupów obradujący w Watykanie formalnie zarekomendował papieżowi, by złagodzić celibat dla mężczyzn mieszkających w Amazonii. Ma to pomóc w rozwiązaniu problemu niedoboru kapłanów w tej części świata. Ostateczna decyzja należy do Franciszka; najpewniej podejmie ją do końca tego roku. Wcześniej głowa Kościoła zasygnalizowała otwartość w tej kwestii.